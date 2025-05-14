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Защитник "Сабаха" может усилить сборную Малайзии

Азербайджанский футбол
Новости
14 Мая 2025 20:09
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Защитник "Сабаха" может усилить сборную Малайзии

Футболист «Сабаха» Джон Ирасабаль близок к тому, чтобы впервые выступить за национальную команду Малайзии.

Как передает İdman.biz со ссылкой на makanbola, наставник сборной Питер Чкламовски планирует пригласить 28-летнего испанца на предстоящий тренировочный сбор. В рамках подготовки команда проведет два контрольных матча против Кабо-Верде — 29 мая и 3 июня.

При этом 31 мая «Сабах» сыграет финал Кубка Азербайджана с «Карабахом», что может не позволить Ирасабалю принять участие в первом товарищеском матче, так как он не попадает в международное окно ФИФА. Однако его участие во втором поединке, который пройдет в Куала-Лумпуре, малайзийская сторона считает вполне вероятным.

Ключевым испытанием для Малайзии станет встреча с Вьетнамом в рамках квалификации Кубка Азии 10 июня, и опыт Ирасабаля может оказаться крайне ценным для оборонительной линии.

İdman.biz

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