Защитник "Сабаха" может усилить сборную Малайзии

Футболист «Сабаха» Джон Ирасабаль близок к тому, чтобы впервые выступить за национальную команду Малайзии.

Как передает İdman.biz со ссылкой на makanbola, наставник сборной Питер Чкламовски планирует пригласить 28-летнего испанца на предстоящий тренировочный сбор. В рамках подготовки команда проведет два контрольных матча против Кабо-Верде — 29 мая и 3 июня.

При этом 31 мая «Сабах» сыграет финал Кубка Азербайджана с «Карабахом», что может не позволить Ирасабалю принять участие в первом товарищеском матче, так как он не попадает в международное окно ФИФА. Однако его участие во втором поединке, который пройдет в Куала-Лумпуре, малайзийская сторона считает вполне вероятным.

Ключевым испытанием для Малайзии станет встреча с Вьетнамом в рамках квалификации Кубка Азии 10 июня, и опыт Ирасабаля может оказаться крайне ценным для оборонительной линии.

İdman.biz