"Ханкенди" в шаге от финала

Под эгидой АФФА состоялись первые матчи полуфинальной стадии Региональной лиги.
Как передаёт İdman.biz, хозяева продемонстрировали явное преимущество в обеих встречах.
«Ханкенди» разгромил «Молодёжь Агстафы» со счётом 4:0, а «Гёязан» уверенно обыграл «Ширван» — 4:1.
Региональная лига
Полуфинал, первые матчи
«Гёязань» – «Ширван» – 4:1
Голы: Арзуман Велиев (13, 27), Элгюн Гахраманов (56), Умид Магмудов (79) – Элгюн Халилов (90+1)
«Ханкенди» – «Молодёжь Агстафы» – 4:0
Голы: Первиз Караханов (6, 72), Камран Гусейнов (38, автогол), Сархан Агаев (60)
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