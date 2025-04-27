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Золотой "Карабах": четвертый раз подряд, 12-й раз в истории

Азербайджанский футбол
Новости
27 Апреля 2025 22:35
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Золотой "Карабах": четвертый раз подряд, 12-й раз в истории

Определился победитель сезона 2024/25 Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, имя чемпиона Азербайджана стало известно в 32-м туре.

«Карабах» обеспечил себе золотые медали за четыре тура до окончания сезона. Агдамский клуб, ставший недосягаемым для преследователей, в четвёртый раз подряд и в двенадцатый раз в своей истории стал чемпионом Азербайджана. За последние 12 лет команда завоевала 11-й золотой трофей.

Всего с 1992 года титул чемпиона Азербайджана выигрывали восемь клубов. Помимо «Карабаха», чемпионами становились: «Нефтчи» — 9 раз, «Кяпяз» — 3 раза, «Шамкир», «Бакы» и «Интер» (ныне «Шамахы») — по 2 раза, «Туран» и «Хазар-Ленкорань» — по 1 разу.

Чемпионы Азербайджана по футболу:

1992. «Нефтчи» (Баку)

1993. «Карабах» (Агдам)

1993/94. «Туран» (Товуз)

1994/95. «Кяпаз» (Гянджа)

1995/96. «Нефтчи» (Баку)

1996/97. «Нефтчи» (Баку)

1997/98. «Кяпаз» (Гянджа)

1998/99. «Кяпаз» (Гянджа)

1999/2000. «Шамкир»

2000/01. «Шамкир»

2001/02. Чемпионат не был завершён

2002/03. Чемпионат не проводился

2003/04. «Нефтчи» (Баку)

2004/05. «Нефтчи» (Баку)

2005/06. «Бакы»

2006/07. «Хазар-Лянкарань»

2007/08. «Интер» (Баку)

2008/09. «Бакы»

2009/10. «Интер» (Баку)

2010/11. «Нефтчи» (Баку)

2011/12. «Нефтчи» (Баку)

2012/13. «Нефтчи» (Баку)

2013/14. «Карабах» (Агдам)

2014/15. «Карабах» (Агдам)

2015/16. «Карабах» (Агдам)

2016/17. «Карабах» (Агдам)

2017/18. «Карабах» (Агдам)

2018/19. «Карабах» (Агдам)

2019/20. «Карабах» (Агдам)

2020/21. «Нефтчи» (Баку)

2021/22. «Карабах» (Агдам)

2022/23. «Карабах» (Агдам)

2023/24. «Карабах» (Агдам)

2024/25. «Карабах» (Агдам)

İdman.biz

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