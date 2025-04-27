Эльмар Бахшиев: "Ребята не смогли полностью восстановиться после кубкового матча"

Главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана против «Сабаила» (1:1).

Как передает İdman.biz, Бахшиев отметил, что матч выдался тяжелым для его команды, поскольку из-за плотного графика игроки не смогли показать должный уровень динамики.

«Тяжелая для нас игра. После Кубка у нас было 3 дня. Из-за того, что последние игры мы проводили через каждые 4-5 дней, в плане динамики сегодня показали игру очень слабого уровня. Но это концовка чемпионата. Надеюсь, к следующим матчам мы хорошо отдохнем, проанализируем ошибки и подготовимся», — заявил Бахшиев.

Отвечая на вопрос о том, почему команда после забитого мяча часто отходит назад, наставник подчеркнул, что такой установки нет, но влияние оказывает усталость и ограниченные возможности для ротации.

«Команда не получает задачу сидеть только в обороне. Понимаем футболистов, они прошли тяжелый цикл. И состав у нас не широкий, не можем совершать большие ротации. Мы снова верим в команду. Верю, что в следующих матчах увидим более динамичный и сильный "Араз-Нахчыван"», — отметил тренер.

Говоря о перспективах в чемпионате и давлении из-за возможной потери третьего места, Бахшиев подчеркнул, что команда добилась своих позиций благодаря собственным усилиям.

«Команда трудилась на протяжении всего сезона. Мы пришли на это место не за счет чьей-то силы. Мы здесь за счет упорства и силы футболистов. Но как команда мы должны делать больше, чтобы достичь желаемых целей», — подытожил он.

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