27 Апреля 2025
RU

Эльмар Бахшиев: "Ребята не смогли полностью восстановиться после кубкового матча"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Апреля 2025 20:35
7
Эльмар Бахшиев: "Ребята не смогли полностью восстановиться после кубкового матча"

Главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана против «Сабаила» (1:1).

Как передает İdman.biz, Бахшиев отметил, что матч выдался тяжелым для его команды, поскольку из-за плотного графика игроки не смогли показать должный уровень динамики.

«Тяжелая для нас игра. После Кубка у нас было 3 дня. Из-за того, что последние игры мы проводили через каждые 4-5 дней, в плане динамики сегодня показали игру очень слабого уровня. Но это концовка чемпионата. Надеюсь, к следующим матчам мы хорошо отдохнем, проанализируем ошибки и подготовимся», — заявил Бахшиев.

Отвечая на вопрос о том, почему команда после забитого мяча часто отходит назад, наставник подчеркнул, что такой установки нет, но влияние оказывает усталость и ограниченные возможности для ротации.

«Команда не получает задачу сидеть только в обороне. Понимаем футболистов, они прошли тяжелый цикл. И состав у нас не широкий, не можем совершать большие ротации. Мы снова верим в команду. Верю, что в следующих матчах увидим более динамичный и сильный "Араз-Нахчыван"», — отметил тренер.

Говоря о перспективах в чемпионате и давлении из-за возможной потери третьего места, Бахшиев подчеркнул, что команда добилась своих позиций благодаря собственным усилиям.

«Команда трудилась на протяжении всего сезона. Мы пришли на это место не за счет чьей-то силы. Мы здесь за счет упорства и силы футболистов. Но как команда мы должны делать больше, чтобы достичь желаемых целей», — подытожил он.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Эльвин Мамедов: "Наши футболисты проявили характер"
20:50
Азербайджанский футбол

Эльвин Мамедов: "Наши футболисты проявили характер"

Главный тренер "Сабаила" поделился своим мнением о матче с "Араз-Нахчываном"
"Карабах" забил "Сабаху" — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20:42
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил "Сабаху" — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Продолжается 32-й тур Мисли Премьер-лиги

"Имишли" намерен радикально изменить состав
14:21
Азербайджанский футбол

"Имишли" намерен радикально изменить состав

Клуб готовит новые трансферы для успешного выступления в Премьер-лиге
Прервет ли "Сабаил" неудачную серию
13:33
Азербайджанский футбол

Прервет ли "Сабаил" неудачную серию

"Араз-Нахчыван" не проигрывает на протяжении трех последних матчей
Махир Эмрели продолжает забивать в Германии - ВИДЕО
26 Апреля 23:49
Азербайджанский футбол

Махир Эмрели продолжает забивать в Германии - ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана удвоил преимущество "Нюрнберга" в матче 31-го тура

Рашад Садыхов: "Сделали все возможное, чтобы добиться победы"
26 Апреля 22:16
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Сделали все возможное, чтобы добиться победы"

Наставник "Зиря" поделился своим мнением о матче с "Кяпазом"

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО
26 Апреля 11:59
Мировой футбол

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании
Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл
26 Апреля 13:17
Мировой футбол

Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл

В жизни Марка было много неприятностей. Зато сейчас всё хорошо