"Араз-Нахчыван" сыграет с аутсайдером, "Сабах" — с лидером

В Мисли Премьер-лиге продолжается 32-й тур.
Как сообщает İdman.biz, сегодня, в третий игровой день, пройдут два матча.
Аутсайдер турнирной таблицы «Сабаил» примет «Араз-Нахчыван».
Во втором матче дня «Сабах» сыграет дома с лидером чемпионата — «Карабахом».
Отметим, что тур завершится 28 апреля.
Мисли Премьер-лига
32-й тур
17:30. «Сабаил» – «Араз-Нахчыван»
Главный судья: Рашад Ахмедов
ASCO Arena
20:00. «Сабах» – «Карабах»
Главный судья: Турал Гурбанов
Bank Respublika Arena
Бомбардиры Премьер-лиги после 31 тура:
Леандро Андраде («Карабах») — 14 голов,
Джессе Секидика («Сабах») и Давит Волков («Зире») — по 10 голов.
İdman.biz