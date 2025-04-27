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"Араз-Нахчыван" сыграет с аутсайдером, "Сабах" — с лидером

Азербайджанский футбол
Новости
27 Апреля 2025 12:20
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"Араз-Нахчыван" сыграет с аутсайдером, "Сабах" — с лидером

В Мисли Премьер-лиге продолжается 32-й тур.

Как сообщает İdman.biz, сегодня, в третий игровой день, пройдут два матча.

Аутсайдер турнирной таблицы «Сабаил» примет «Араз-Нахчыван».

Во втором матче дня «Сабах» сыграет дома с лидером чемпионата — «Карабахом».

Отметим, что тур завершится 28 апреля.

Мисли Премьер-лига
32-й тур

17:30. «Сабаил» – «Араз-Нахчыван»

Главный судья: Рашад Ахмедов
ASCO Arena

20:00. «Сабах» – «Карабах»

Главный судья: Турал Гурбанов
Bank Respublika Arena

Бомбардиры Премьер-лиги после 31 тура:
Леандро Андраде («Карабах») — 14 голов,
Джессе Секидика («Сабах») и Давит Волков («Зире») — по 10 голов.

İdman.biz

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