Прервет ли "Сабаил" неудачную серию

Третий игровой день 32-го тура Мисли Премьер-лиги начнется матчем между «Сабаилом» и «Араз-Нахчываном».

Как сообщает İdman.biz, встреча пройдет на стадионе ASCO Arena и станет восьмой в истории противостояния этих команд.

В предыдущих семи матчах соперники добились равного количества побед, а три встречи завершились вничью. Разница мячей между клубами также равная — 8:8.

«Араз-Нахчыван» не проигрывает на протяжении трех последних матчей, тогда как «Сабаил» не может победить на своем поле уже две игры подряд.

İdman.biz