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Объявлены судьи матча "Сабах" - "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Апреля 2025 17:57
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Объявлены судьи матча "Сабах" - "Карабах"

Объявлены назначения на матчи XXXII тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что также объявлены судьи на игры тура, который начнется завтра.

Центральная встречу «Сабах» - «Карабах» отсудит Турал Гурбанов.

Отметим, что поединки тура охватят четыре дня.

Премьер-лига Мисли

XXXII тур

25 апреля
19:00. «Туран Товуз» – «Шамахы»
Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Зохраб Аббасов, Кямран Алиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Товузский городской стадион

26 апреля
19:00. «Кяпаз» – «Зиря»
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Муслим Алиев, Кямранбей Рагимов.
VAR: Раван Хамзазаде
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Рахим Гасанов
Представитель АФФА: Намиг Алиев
Товузский городской стадион

27 апреля
17:30. «Сабаил» – «Араз-Нахчыван»
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Эльвин Байрамов
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
ASCO Arena

20:00. «Сабах» – «Карабах»
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Имами, Али Алиев
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Зюмрюд Агаева
Банк Республика Арена

28 апреля
20:00. «Сумгайыт» – «Нефтчи»
Судьи: Фарид Гаджиев, Ширмамед Мамедов, Теймур Теймуров, Рауф Джабаров
ВАР: Джавид Джалилов
АВАР: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

İdman.biz

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