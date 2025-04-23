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Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Нефтчи" жаждут реванша

Азербайджанский футбол
Новости
23 Апреля 2025 09:27
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Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Нефтчи" жаждут реванша

Сегодня завершится полуфинальная стадия Кубка Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что в рамках ответных матчей состоятся два матча.

Обе встречи пройдут в Баку. Два самых титулованных клуба страны - «Карабах» и «Нефтчи» попытаются отыграться за поражения в первых играх.

Агдамская команда примет «Араз-Нахчыван». Пытаясь защитить свой титул, команда Гурбана Гурбанова полна решимости взять реванш за поражение с минимальным счетом в первом поединке.

«Нефтчи» примет «Сабах». Команда Самира Абасова должна выиграть дерби и пройти в финал, чтобы спасти свой неудачный сезон.

Отметим, что финальный матч Кубка состоится 31 мая на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде.

Кубок Азербайджана
1/2 финала, ответные матчи
23 апреля (среда)

17:00. «Карабах» – «Араз-Нахчыван»
Судья: Раван Гамзазаде
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
Первый матч – 0:1

20:00. «Сабах» – «Нефтчи»
Судья: Ингилаб Мамедов
«Банк Республика Арена»
Первый матч – 2:1

İdman.biz

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