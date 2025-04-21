Французский полузащитник покинет "Шамахы" по окончании сезона

Брахим Конате не будет продлевать контракт с клубом.

Как сообщает İdman.biz, французский полузащитник Брахим Конате покинет футбольный клуб «Шамахы» по завершении текущего сезона.

29-летний футболист отклонил предложение о продлении контракта. По информации источника, Конате может продолжить карьеру в другом клубе Премьер-лиги Азербайджана, а также рассматривает вариант с переездом в Турцию.

В сезоне 2024/2025 Конате провёл 27 матчей в чемпионате страны, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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