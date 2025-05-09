У кого больше шансов на завоевание бронзовой медали Премьер-лиги?

«Это может быть напряженная борьба до последнего тура».

Об этом İdman.biz заявил футбольный специалист Самир Алиев.

Бывший игрок сборной Азербайджана по футболу прокомментировал борьбу за третье место в Премьер-лиге Мисли. Алиев отметил, что обе команды, претендующие на третье место в XXXIV туре, ждет сложная игра:

«Если посмотреть на турнирную таблицу, то между «Араз-Нахчываном», занимающим это место, и четвертым «Туран Товузом» разница в шесть очков. Осталось всего три тура, а это максимум девять очков. На этой неделе «Туран Товуз» принимает дома «Нефтчи». Это будет непростая игра. «Араз Нахчыван» сыграет на выезде с «Карабахом». Несмотря на то, что команда Гурбана Гурбанова официально стала победителем чемпионата, нахчыванцев ждет сложная игра».

Опытный футболист высоко оценил шансы «Араза-Нахчывана»: «За три тура до конца сезона у представителя Нахчывана преимущество в шесть очков. Чтобы переломить ход событий, «Туран Товуз» должен выиграть все три игры, а «Араз Нахчыван» - проиграть. По моему мнению, даже если это не состоится в отчетном туре, третье место определится в следующем».

Отметим, что в турнирной таблице «Араз Нахчыван» занимает третье место с 55 очками, а «Туран Товуз» - четвертое с 49. "Карабах" досрочно стал чемпионом, "Зиря" завоевала серебряную медаль.

Айтадж Сахяд

İdman.biz