Рашад Садыхов: "Думали не о "Карабахе", а о Европе"

Главный тренер «Зиря» Рашад Садыхов подвёл итоги победного матча 31-го тура Азербайджанской Премьер-лиги против «Сумгайыта» (3:1) и ответил на ряд актуальных вопросов, сообщает İdman.biz.

«Прежде всего поздравляю своих футболистов. Мы добыли важные три очка. Первый тайм сложился легче — мы вели 2:0. Заранее предупреждали игроков, что “Сумгайыт” играет в яркий футбол, и Вагиф Джавадов проделал там большую работу. После пропущенного мяча во втором тайме возникло напряжение, соперник стал чаще идти вперёд. Мы усилили оборону и рассчитывали на контратаки. Могли и пропустить, но, слава Богу, третий гол забили мы», — отметил Садыхов.

Отвечая на вопрос о том, мотивировала ли команду перспектива не дать «Карабаху» досрочно оформить чемпионство, Садыхов сказал:

«Мы об этом вообще не думали. “Карабах” уже, по сути, чемпион. Мы сосредоточены только на борьбе за еврокубки».

Также наставник поделился эмоциями от возвращения «Коджаэлиспора» в турецкую Суперлигу:

«Очень порадовался за них и за болельщиков. У клуба великолепный стадион и богатая история. Эта команда заслуживает играть в элите», — сказал Садыхов.

Что касается ситуации со Стефаном Акка, подвергшимся расистским выкрикам, тренер пояснил:

«Лично я не слышал оскорблений. Возможно, это был единичный случай. Не думаю, что стоит обвинять всех болельщиков “Нефтчи”. Сейчас он восстанавливается после травмы и пропустит 2–3 недели».

На вопрос о возможной отмене лимита на легионеров Садыхов ответил, что на его философию это не повлияет:

«Я всегда буду давать шанс сильнейшим. В еврокубках мы выходили на поле с пятью местными игроками, и так будет и дальше — у нас есть качественные азербайджанские футболисты».

По словам тренера, клуб уже ведёт переговоры с рядом футболистов, и большинство из них останутся в команде.

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