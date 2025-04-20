20 Апреля 2025
RU

Рашад Садыхов: "Думали не о "Карабахе", а о Европе"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2025 22:06
11
Рашад Садыхов: "Думали не о "Карабахе", а о Европе"

Главный тренер «Зиря» Рашад Садыхов подвёл итоги победного матча 31-го тура Азербайджанской Премьер-лиги против «Сумгайыта» (3:1) и ответил на ряд актуальных вопросов, сообщает İdman.biz.

«Прежде всего поздравляю своих футболистов. Мы добыли важные три очка. Первый тайм сложился легче — мы вели 2:0. Заранее предупреждали игроков, что “Сумгайыт” играет в яркий футбол, и Вагиф Джавадов проделал там большую работу. После пропущенного мяча во втором тайме возникло напряжение, соперник стал чаще идти вперёд. Мы усилили оборону и рассчитывали на контратаки. Могли и пропустить, но, слава Богу, третий гол забили мы», — отметил Садыхов.

Отвечая на вопрос о том, мотивировала ли команду перспектива не дать «Карабаху» досрочно оформить чемпионство, Садыхов сказал:

«Мы об этом вообще не думали. “Карабах” уже, по сути, чемпион. Мы сосредоточены только на борьбе за еврокубки».

Также наставник поделился эмоциями от возвращения «Коджаэлиспора» в турецкую Суперлигу:

«Очень порадовался за них и за болельщиков. У клуба великолепный стадион и богатая история. Эта команда заслуживает играть в элите», — сказал Садыхов.

Что касается ситуации со Стефаном Акка, подвергшимся расистским выкрикам, тренер пояснил:

«Лично я не слышал оскорблений. Возможно, это был единичный случай. Не думаю, что стоит обвинять всех болельщиков “Нефтчи”. Сейчас он восстанавливается после травмы и пропустит 2–3 недели».

На вопрос о возможной отмене лимита на легионеров Садыхов ответил, что на его философию это не повлияет:

«Я всегда буду давать шанс сильнейшим. В еврокубках мы выходили на поле с пятью местными игроками, и так будет и дальше — у нас есть качественные азербайджанские футболисты».

По словам тренера, клуб уже ведёт переговоры с рядом футболистов, и большинство из них останутся в команде.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" уверенно обыграл "Сумгайыт", "Шамахы" одолел "Кяпаз" - ВИДЕО
20:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" уверенно обыграл "Сумгайыт", "Шамахы" одолел "Кяпаз" - ВИДЕО

Завершился 31-й тур национального футбольного первенства
Айхан Аббасов: "Мы выступаем в Премьер-лиге с самым скромным бюджетом"
19:42
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Мы выступаем в Премьер-лиге с самым скромным бюджетом"

Главный тренер "Шамахы" оценил победу над "Кяпазом" и поделился планами на будущее
Азер Багиров: "Сожаления нам ничего не дадут"
19:38
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Сожаления нам ничего не дадут"

Наставник гянджинского "Кяпаза" поделился своим мнением о матче с "Шамахы"
Леандро Андраде: "Если "Зиря" потеряет очки с "Сумгайытом", мы станем чемпионами"
16:23
Азербайджанский футбол

Леандро Андраде: "Если "Зиря" потеряет очки с "Сумгайытом", мы станем чемпионами"

Полузащитник "Карабаха" прокомментировал разгромную победу и цели команды на сезон
Юные футболисты "Сабаха" успешно выступили на турнире Junior World Cup в Турции
14:24
Азербайджанский футбол

Юные футболисты "Сабаха" успешно выступили на турнире Junior World Cup в Турции

Обе команды бакинского клуба вошли в Топ-10 в свриз возрастных группах
Легионер "Зире": "В матче с "Сумгайытом" наша цель останется прежней"
14:02
Азербайджанский футбол

Легионер "Зире": "В матче с "Сумгайытом" наша цель останется прежней"

Защитник Стефан Акка уверен, что команда вновь будет бороться только за победу

Самое читаемое

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента