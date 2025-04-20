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Айхан Аббасов: "Мы выступаем в Премьер-лиге с самым скромным бюджетом"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2025 19:42
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Айхан Аббасов: "Мы выступаем в Премьер-лиге с самым скромным бюджетом"

Главный тренер клуба «Шамахы» Айхан Аббасов прокомментировал победу своей команды над «Кяпазом» (2:1) в 31-м туре Мисли Премьер-лиги, сообщает İdman.biz.

«Матч начался напряженно и интересно. Мы играли дома и хотели победить. Спасибо болельщикам за отличную поддержку — атмосфера была великолепной. Поздравляю своих футболистов, это была сложная игра», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Аббасова, такие победы особенно важны в преддверии следующего сезона:
«У "Туран Товуз" сейчас отличная мотивация — они стремятся попасть в первую четвёрку и подняться на третье место. Но и у нас есть шансы — отставание от других команд небольшое. Будет трудный выезд, особенно с учетом того, что в прошлом матче там мы пропустили на последних минутах. В каждом матче сейчас нам непросто, но я верю в своих игроков».

Тренер подчеркнул, что «Шамахы» работает с самым низким бюджетом в лиге:
«Наш бюджет известен — он самый низкий в Премьер-лиге. Но у нас есть планы, ведутся переговоры с игроками. Если появится спонсор, и у нас с ним будет общее видение, можно будет создать команду, способную бороться за еврокубки».

В следующем туре «Шамахы» сыграет в гостях против «Туран Товуз».

İdman.biz

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