20 Апреля 2025
RU

Хавбек "Карабаха" прервал двухмесячную голевую засуху

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2025 12:48
16
Хавбек "Карабаха" прервал двухмесячную голевую засуху

В рамках 31-го тура Азербайджанской Премьер-лиги Яссин Бензиа отличился с пенальти в матче против "Нефтчи" (3:0), забив первый гол после более чем двухмесячного перерыва.

Как сообщает İdman.biz, в феврале алжирский полузащитник забивал в двух матчах подряд против "Сабаха", но затем выдал серию из 9 игр без голов.

30-летний футболист в текущем сезоне чемпионата Азербайджана забил всего 6 мячей и уступает по результативности в составе "Карабаха" Леандро Андраде (14 голов) и Нариману Ахундзаде (9).

Отметим, что в прошлом сезоне Бензиа отличился 12 раз и стал вторым по результативности в "Карабахе" после Жуниньо (20 голов).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Юные футболисты "Сабаха" успешно выступили на турнире Junior World Cup в Турции
14:24
Азербайджанский футбол

Юные футболисты "Сабаха" успешно выступили на турнире Junior World Cup в Турции

Обе команды бакинского клуба вошли в Топ-10 в свриз возрастных группах
Легионер "Зире": "В матче с "Сумгайытом" наша цель останется прежней"
14:02
Азербайджанский футбол

Легионер "Зире": "В матче с "Сумгайытом" наша цель останется прежней"

Защитник Стефан Акка уверен, что команда вновь будет бороться только за победу
Азербайджанское дерби в тройке лидеров по посещаемости
13:47
Азербайджанский футбол

Азербайджанское дерби в тройке лидеров по посещаемости

Матчи между "Карабахом" и "Нефтчи" занимают все три первых места по числу зрителей в сезоне

Бразилец "Нефтчи": "Нам нужно совершить камбэк"
13:05
Азербайджанский футбол

Бразилец "Нефтчи": "Нам нужно совершить камбэк"

По его словам, сейчас его команда настраивается на ответный полуфинальный матч Кубка страны
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" гостит у "Шамахы", "Зиря" экзаменует "Сумгайыт"
09:39
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" гостит у "Шамахы", "Зиря" экзаменует "Сумгайыт"

Завершается 31-й тур национального футбольного первенства
"Нефтчи" не может победить "Карабах" уже 18 матчей подряд
00:33
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" не может победить "Карабах" уже 18 матчей подряд

Последний раз "нефтяники" одолели агдамцев в мае 2021 года

Самое читаемое

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента