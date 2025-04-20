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Азербайджанское дерби в тройке лидеров по посещаемости

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2025 13:47
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Азербайджанское дерби в тройке лидеров по посещаемости

Матч 31-го тура Мисли Премьер-лиги между «Карабахом» и «Нефтчи» (3:0) посетили 7200 зрителей.

Как передает İdman.biz, игра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стала второй по посещаемости в текущем сезоне.

Больше зрителей собрал только матч этих же команд в 23-м туре на «Нефтчи Арене», где встречу «Нефтчи» – «Карабах» (0:1) посмотрели 9355 человек.

Интересно, что и третий результат сезона также принадлежит азербайджанскому дерби: на игру 15-го тура «Нефтчи» – «Карабах» (0:3) пришли 7069 зрителей.

Четвертое место по числу болельщиков заняла встреча 9-го тура «Сумгайыт» – «Карабах» (0:1), которую на стадионе имени Мехти Гусейнзаде посетили 7000 человек.

İdman.biz

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