Гурбан Гурбанов: "Самиру Абасову непросто показывать тот футбол, который он хочет"

Наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды над «Нефтчи» в 31-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана. Как передает İdman.biz, матч завершился уверенной победой агдамцев со счетом 3:0.

«Сегодня на стадионе была совершенно особая атмосфера. Поддержка болельщиков была очень приятной, она дала дополнительную мотивацию игрокам. Поздравляю свою команду — я остался доволен ее игрой. Нам удалось сохранить темп и динамику до самого конца»,- отметил Гурбанов.

Также опытный специалист высказался в адрес соперника:

«Желаю удачи Самиру Абасову. Ему непросто показывать тот футбол, который он хочет, но как тренера я его прекрасно понимаю».

Айтадж Сахяд

İdman.biz