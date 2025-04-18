"Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз": пара без ничьих

XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу начнется матчем «Араз-Нахчыван» — «Туран Товуз».
İdman.biz сообщает, что матч, который пройдет на Liv Bona Dea Arena, станет восьмым поединком чемпионата между двумя командами.
В предыдущих семи матчах ничьих не было. Нахчыванская команда победила дважды, а представитель Товуза - пять раз. У «Туран Товуза» преимущество и по разнице забитых и пропущенных мячей - 4-11.
Но в матчах текущего сезона команда Эльмара Бахшиева впереди. «Араз-Нахчыван» одержала две победы и один раз проиграл.
В каждой из последних двух игр было забито по одному голу. В домашних матчах «Араз-Нахчывана» побеждала команда, которая забивала.
|
04.08.2023
|
Араз-Нахчыван - Туран Товуз
|
0:3
|
24.12.2023
|
Туран Товуз - Араз-Нахчыван
|
3:1
|
10.03.2024
|
Туран Товуз - Араз-Нахчыван
|
2:0
|
11.05.2024
|
Араз-Нахчыван - Туран Товуз
|
0:1
|
21.09.2024
|
Туран Товуз - Араз-Нахчыван
|
1:2
|
29.11.2024
|
Араз-Нахчыван - Туран Товуз
|
1:0
|
16.02.2025
|
Туран Товуз - Араз-Нахчыван
|
1:0
Отметим, что матч начнется в 19:00.
İdman.biz