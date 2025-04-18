"Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз": пара без ничьих

XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу начнется матчем «Араз-Нахчыван» — «Туран Товуз».

İdman.biz сообщает, что матч, который пройдет на Liv Bona Dea Arena, станет восьмым поединком чемпионата между двумя командами.

В предыдущих семи матчах ничьих не было. Нахчыванская команда победила дважды, а представитель Товуза - пять раз. У «Туран Товуза» преимущество и по разнице забитых и пропущенных мячей - 4-11.

Но в матчах текущего сезона команда Эльмара Бахшиева впереди. «Араз-Нахчыван» одержала две победы и один раз проиграл.

В каждой из последних двух игр было забито по одному голу. В домашних матчах «Араз-Нахчывана» побеждала команда, которая забивала.

04.08.2023 Араз-Нахчыван - Туран Товуз 0:3 24.12.2023 Туран Товуз - Араз-Нахчыван 3:1 10.03.2024 Туран Товуз - Араз-Нахчыван 2:0 11.05.2024 Араз-Нахчыван - Туран Товуз 0:1 21.09.2024 Туран Товуз - Араз-Нахчыван 1:2 29.11.2024 Араз-Нахчыван - Туран Товуз 1:0 16.02.2025 Туран Товуз - Араз-Нахчыван 1:0

Отметим, что матч начнется в 19:00.

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