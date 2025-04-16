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Курбан Бердыев дисквалифицирован

Азербайджанский футбол
Новости
16 Апреля 2025 13:44
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Курбан Бердыев дисквалифицирован

АФФА наказала главного тренера «Туран Товуз» Курбана Бердыева.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Причиной стали события, произошедшие в матче XXX тура Премьер-лиги Мисли между командами «Туран Товуз» и «Сабах». Бердыев оскорбил судей, получив красную карточку за вторую желтую на 19-й минуте матча.

По этой причине специалист был дисквалифицирован на пять игр, три из которых условные. Испытательный срок установлен на три месяца. Команда «Туран Товуз» оштрафована на 4000 манатов.

İdman.biz

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