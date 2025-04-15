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Объявлены судьи азербайджанского дерби

Азербайджанский футбол
Новости
15 Апреля 2025 13:50
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Объявлены судьи азербайджанского дерби

Объявлены назначения на матчи XXXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, также объявлены судьи на игры, которые пройдут 18-20 апреля.

Также определились судьи матча «Карабах» - «Нефтчи». Судить азербайджанское дерби будет Эльчин Масиев.

Премьер-лига
XXXI тур
18 апреля

19:00. «Араз-Нахчыван» – «Туран Товуз»
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Кямран Алиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Асиман Азизли
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Лив Бона Деа Арена

19 апреля
17:30 «Сабах» – «Сабаил»
Судьи: Фарид Гаджиев, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Акбар Ахмедов
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Банк Республика Арена

20:00 «Карабах» – «Нефтчи»
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямранбей Рагимов.
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

20 апреля
16:30. «Шамахы» – «Кяпаз»
Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов.
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Шамахинский городской стадион

19:00. «Зиря» - «Сумгайыт»
Судьи: Рауф Джабаров, Рахиль Рамазанов, Теймур Теймуров, Али Алиев
VAR: Алияр Агаев
РЯД: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Стадион СК «Зиря»

İdman.biz

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