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Курбан Бердыев: «Это мое первое удаление в карьере»

Азербайджанский футбол
Новости
12 Апреля 2025 19:51
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Курбан Бердыев: «Это мое первое удаление в карьере»

Главный тренер «Туран-Товуза» Курбан Бердыев после волевой победы над «Сабахом» (2:1) в 30-м туре Мисли премьер-лиги прокомментировал ход матча и свое удаление, передает İdman.biz

«Начали неудачно, но во втором тайме переломили игру. Победа — заслуженная. На команду давила серия неудач, теперь, надеюсь, этот груз снят», — отметил Бердыев.

Что касается красной карточки, то специалист признал: «Это мое первое удаление в карьере. Возможно, не стоило проявлять столько эмоций, но арбитры слишком часто игнорировали жесткие фолы против наших игроков».

İdman.biz

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