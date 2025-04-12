Курбан Бердыев: «Это мое первое удаление в карьере»

Главный тренер «Туран-Товуза» Курбан Бердыев после волевой победы над «Сабахом» (2:1) в 30-м туре Мисли премьер-лиги прокомментировал ход матча и свое удаление, передает İdman.biz

«Начали неудачно, но во втором тайме переломили игру. Победа — заслуженная. На команду давила серия неудач, теперь, надеюсь, этот груз снят», — отметил Бердыев.

Что касается красной карточки, то специалист признал: «Это мое первое удаление в карьере. Возможно, не стоило проявлять столько эмоций, но арбитры слишком часто игнорировали жесткие фолы против наших игроков».



İdman.biz