В Товузе забьют обе команды?

Второй игровой день XXX тура Премьер-лиги Мисли по футболу начнется матчем «Туран Товуз» - «Сабах».

İdman.biz сообщает, что это будет 12-й поединок команд в национальных чемпионатах.

В предыдущих 11 играх товузская команда одержала три победы и три матча завершила вничью. Хотя представителю Баку удалось набрать три очка пять раз, разница мячей осталась равной - 15-15.

В последних трех играх обе команды забивали. Поэтому голы снова можно ожидать с обеих сторон. «Туран Товуз» забивал в последних семи матчах.

16.09.2022 Сабах - Туран Товуз 3:1 29.11.2022 Туран Товуз - Сабах 0:1 19.02.2023 Сабах - Туран Товуз 0:2 22.04.2023 Туран Товуз - Сабах 0:2 01.09.2023 Сабах - Туран Товуз 0:3 11.11.2023 Туран Товуз - Сабах 2:3 03.02.2024 Сабах - Туран Товуз 1:1 06.04.2024 Туран Товуз - Сабах 2:0 15.09.2024 Сабах - Туран Товуз 2:2 24.11.2024 Туран Товуз - Сабах 1:1 09.02.2025 Сабах - Туран Товуз 2:1

Отметим, что матч начнется в 17:00.

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