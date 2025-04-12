12 Апреля 2025
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В Товузе забьют обе команды?

Азербайджанский футбол
Новости
12 Апреля 2025 16:29
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В Товузе забьют обе команды?

Второй игровой день XXX тура Премьер-лиги Мисли по футболу начнется матчем «Туран Товуз» - «Сабах».

İdman.biz сообщает, что это будет 12-й поединок команд в национальных чемпионатах.

В предыдущих 11 играх товузская команда одержала три победы и три матча завершила вничью. Хотя представителю Баку удалось набрать три очка пять раз, разница мячей осталась равной - 15-15.

В последних трех играх обе команды забивали. Поэтому голы снова можно ожидать с обеих сторон. «Туран Товуз» забивал в последних семи матчах.

16.09.2022

Сабах - Туран Товуз

3:1

29.11.2022

Туран Товуз - Сабах

0:1

19.02.2023

Сабах - Туран Товуз

0:2

22.04.2023

Туран Товуз - Сабах

0:2

01.09.2023

Сабах - Туран Товуз

0:3

11.11.2023

Туран Товуз - Сабах

2:3

03.02.2024

Сабах - Туран Товуз

1:1

06.04.2024

Туран Товуз - Сабах

2:0

15.09.2024

Сабах - Туран Товуз

2:2

24.11.2024

Туран Товуз - Сабах

1:1

09.02.2025

Сабах - Туран Товуз

2:1

Отметим, что матч начнется в 17:00.

İdman.biz

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