В Товузе забьют обе команды?

Второй игровой день XXX тура Премьер-лиги Мисли по футболу начнется матчем «Туран Товуз» - «Сабах».
İdman.biz сообщает, что это будет 12-й поединок команд в национальных чемпионатах.
В предыдущих 11 играх товузская команда одержала три победы и три матча завершила вничью. Хотя представителю Баку удалось набрать три очка пять раз, разница мячей осталась равной - 15-15.
В последних трех играх обе команды забивали. Поэтому голы снова можно ожидать с обеих сторон. «Туран Товуз» забивал в последних семи матчах.
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16.09.2022
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Сабах - Туран Товуз
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3:1
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29.11.2022
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Туран Товуз - Сабах
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0:1
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19.02.2023
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Сабах - Туран Товуз
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0:2
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22.04.2023
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Туран Товуз - Сабах
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0:2
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01.09.2023
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Сабах - Туран Товуз
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0:3
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11.11.2023
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Туран Товуз - Сабах
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2:3
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03.02.2024
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Сабах - Туран Товуз
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1:1
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06.04.2024
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Туран Товуз - Сабах
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2:0
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15.09.2024
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Сабах - Туран Товуз
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2:2
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24.11.2024
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Туран Товуз - Сабах
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1:1
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09.02.2025
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Сабах - Туран Товуз
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2:1
Отметим, что матч начнется в 17:00.
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