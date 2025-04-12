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Состоятся два матча Премьер-лиги

Азербайджанский футбол
Новости
12 Апреля 2025 11:01
15
Состоятся два матча Премьер-лиги

Продолжается XXX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что матчи второго игрового дня пройдут за пределами столицы.

«Сабах», проводящий неудачный сезон, станет гостем «Туран Товуза». Хозяева попытаются прервать свою серию без побед из пяти игр, а гости - из семи матчей.

Одноименная команда примет в Сумгайыте «Шамахы». «Сумгайыт» не побеждал в последних двух турах, а «Шамахы» - в трех.

Отметим, что тур завершится завтра.

Премьер-лига
XXX тур
12 апреля (суббота)

17:00 «Туран Товуз» – «Сабах»
Судья: Эльчин Масиев
Стадион города Товуз

19:30. «Сумгайыт» – «Шамахы»
Главный судья: Раван Хамзазаде
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

1

Карабах

30

23

4

3

74-18

73

2

Зиря

29

17

4

8

47-23

55

3

Араз- Нахчыван

29

14

9

6

30-23

51

4

Туран Товуз

29

11

11

7

36-34

44

5

Сабах

29

7

15

7

39-38

36

6

Нефтчи

29

8

11

10

28-36

35

7

Сумгайыт

29

8

5

16

23-41

29

8

Шамахы

29

7

7

15

25-37

28

9

Кяпаз

29

7

6

16

24-53

27

10

Сабаил

30

4

8

18

23-46

20

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван») - по 9.

İdman.biz

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