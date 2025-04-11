Объявлен объем средств, выделенных УЕФА азербайджанским клубам в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, на состоявшейся сегодня Отчетной конференции АФФА было объявлено, что финансовые ресурсы составили 38 миллионов 716 тысяч 172 маната.

Клубом, получившим самую большую прибыль от УЕФА, стал «Карабах» - 28 миллионов 319 тысяч 296 манатов.

"Зиря" получила 3 ​​миллиона 216 тысяч 762 маната, "Сабах" - 2 миллиона 561 тысяча 814, а "Сумгайыт" - 1 миллион 419 тысяч 53 маната.

Прибыль других клубов составила менее 1 миллиона. "Нефтчи" заработал 878 942 маната, "Габала" - 577 585 манатов, "Сабаил" - 447 668 манатов, "Туран Товуз" - 426 696 манатов, "Шамахы" и "Кяпаз" - по 413 943 маната, а "Араз-Нахчыван" - 40 470 манатов.

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