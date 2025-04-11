11 Апреля 2025
RU

Объявлен объем средств, выделенных УЕФА азербайджанским клубам в 2024 году

Азербайджанский футбол
Новости
11 Апреля 2025 10:54
14
Объявлен объем средств, выделенных УЕФА азербайджанским клубам в 2024 году

Объявлен объем средств, выделенных УЕФА азербайджанским клубам в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, на состоявшейся сегодня Отчетной конференции АФФА было объявлено, что финансовые ресурсы составили 38 миллионов 716 тысяч 172 маната.

Клубом, получившим самую большую прибыль от УЕФА, стал «Карабах» - 28 миллионов 319 тысяч 296 манатов.

"Зиря" получила 3 ​​миллиона 216 тысяч 762 маната, "Сабах" - 2 миллиона 561 тысяча 814, а "Сумгайыт" - 1 миллион 419 тысяч 53 маната.

Прибыль других клубов составила менее 1 миллиона. "Нефтчи" заработал 878 942 маната, "Габала" - 577 585 манатов, "Сабаил" - 447 668 манатов, "Туран Товуз" - 426 696 манатов, "Шамахы" и "Кяпаз" - по 413 943 маната, а "Араз-Нахчыван" - 40 470 манатов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

На развитие футбола в Азербайджане за два сезона выделено 78 миллионов манатов
10:55
Азербайджанский футбол

На развитие футбола в Азербайджане за два сезона выделено 78 миллионов манатов

Эти показатели были отражены в финансовом отчете на Отчетной конференции АФФА
Исполнительный вице-президент АФФА: "Призываю спортсменов не заниматься подобной деятельностью"
10:49
Азербайджанский футбол

Исполнительный вице-президент АФФА: "Призываю спортсменов не заниматься подобной деятельностью"

Он заявил, что они серьезно борются с договорными матчами
У Березуцкого серьёзные проблемы в Азербайджане. От увольнения спасёт только чудо - Российские СМИ
09:56
Азербайджанский футбол

У Березуцкого серьёзные проблемы в Азербайджане. От увольнения спасёт только чудо - Российские СМИ

Болельщики критикуют россиянина, а сам он недоволен действиями игроков
"Карабах" против аутсайдера
09:39
Азербайджанский футбол

"Карабах" против аутсайдера

В первый игровой день состоится один матч
Мировой рейтинг: "Карабах" опустился на 21 позицию, "Сабах" - на 40, скачок "Араз-Нахчывана"
09:34
Азербайджанский футбол

Мировой рейтинг: "Карабах" опустился на 21 позицию, "Сабах" - на 40, скачок "Араз-Нахчывана"

В список IFFHS вошли 510 лучших команд планеты
Вратарь "Шамахы": "Мы всегда должны чувствовать опасность и давление" - ИНТЕРВЬЮ
10 Апреля 18:11
Азербайджанский футбол

Вратарь "Шамахы": "Мы всегда должны чувствовать опасность и давление" - ИНТЕРВЬЮ

Рикарду Фернандеш прокомментировал матчи команды

Самое читаемое

"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата
Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО
10 Апреля 02:26
Борьба

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Хетаг Газюмов заступился за своего земляка
Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО
10 Апреля 09:12
Мировой футбол

Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО

Встреча прошла в Форт-Лодердейле