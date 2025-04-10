Кто попадет в еврокубки? - АНАЛИТИКА

На этой неделе состоятся матчи XXX тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что после игр, которые пройдут в течение трех дней, до конца сезона останется шесть туров.

Ряды претендентов на еврокубки поредели. Правда, теоретически есть вероятность, что «Шамахы», «Сумгайыт» и даже «Кяпаз» поднимутся на четвертое место и попадут в Лигу конференций за счет победы одной из тройки сильнейших команд в кубке. Но это чудо кажется реальным только на бумаге.

Учитывая, что у "Сабаила" таких шансов нет, на четыре места осталось шесть претендентов. Поскольку уже почти ясно, что «Карабах» будет играть в Лиге чемпионов, а «Зиря» - в Лиге Европы или Лиге конференций, за два оставшихся места борются четыре команды.

Когда «Карабах» станет чемпионом?

Нет сомнений, что «Карабах» выиграет свое 12-е чемпионство. Агдамская команда, уже имеющая преимущество в 15 очков, может достичь четвертого подряд успеха за две недели. Для этого команде Гурбана Гурбанова достаточно любой потери очков «Зиря», которой необходимо сначала победить «Сабаил», а затем «Нефтчи». Если «Зиря» не победит обоих соперников, обладатель золотой медали определится досрочно. Короче говоря, 12-е чемпионство, скорее всего, оформится в XXXI туре.

«Зиря»: Лига Европы или Лига конференций?

«Зиря», которая в следующих турах может потерять теоретические шансы на золотую медаль, тем не менее, с большой долей вероятности, завоюет путевку в еврокубки. Команда Рашада Садыхова, опережающая занимающий четвертое место «Туран Товуз» на 11 очков, может обеспечить путевку в Европу за несколько туров. Но будет ли команда играть в Лиге Европы или Лиге конференций, будет зависеть от «Карабаха». Если потенциальный чемпион также выиграет и Кубок Азербайджана, то отправит представителя города на клубный турнир второй по силе значимости. В противном случае команде из Зиря придется играть в Лиге конференций.

Неизбежный дебют

Этим летом в еврокубках состоится неизбежный дебют. По крайней мере одна из азербайджанских команд впервые в своей истории сыграет в континентальных соревнованиях. Это будет либо «Араз-Нахчыван», либо «Туран Товуз», который считается преемником предыдущего «Турана». Потому что, похоже, других кандидатов на место в тройке лидеров, помимо «Карабаха» и «Зиря», нет.

Правда, у «Сабаха» и «Нефтчи» все еще есть шансы квалифицироваться в Европу из чемпионата с третьего места. но они очень малы. Однако эти шансы могут исчезнуть уже в эти выходные. Если «Араз-Нахчыван» выиграет у «Кяпаза» на выезде, «Сабах» проиграет «Туран Товузу», а «Нефтчи» не сможет обыграть «Зиря» дома, то шесть последних туров для обеих столичных команд станут формальными. Правда, обе команды могут до конца бороться за четвертое место, рассчитывая на то, что Кубок достанется не «Карабаху». Однако отставание в восемь очков от четвертого «Туран Товуза», а также несстабильные результаты «Нефтчи» и «Сабаха» сводят такую ​​возможность к минимуму.

В континентальных кубках возможны и два дебюта. Чтобы «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз» впервые смогли принять участие в еврокубках, «Сабах» и «Нефтчи» не должны выиграть Кубок Азербайджана и остаться за пределами четверки лучших.

Остается надежда на Кубок

Единственная надежда «Сабаха» и «Нефтчи» на участие в Лиге конференций сводится к Кубку страны. После того, как один из соперников по первому полуфинальному матчу выйдет в финал, ему необходимо выиграть решающий матч, чтобы обеспечить себе место в Лиге Европы.

Вугар Хейруллаев

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