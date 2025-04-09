Игрок сборной Азербайджана по футболу: "Решение о назначении пенальти было неправильным"

«Я не думаю, что решение назначить пенальти в наши ворота было правильным».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявила защитник сборной Азербайджана по футболу Нигяр Мирзалиева.

22-летняя футболистка прокомментировала матч группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором сборная Азербайджана сыграла вничью (1:1) на выезде с Черногорией:

«Мы очень разочарованы тем, что упустили победу в последний момент. Мы не хотели, чтобы счет был таким. Нашей целью была победа. Мы вели 1:0, но в последний момент судья назначил пенальти и счет сравнялся. Мы хотим победить с большой разницей в матче против Литвы в Баку и стать первыми в группе».

Она прокомментировала пенальти, назначенный в конце матча с Черногорией:

«Я не пересматривала этот эпизод. Но все придерживаются мнения, что мяч сначала попал в руку соперника, а потом в руку нашего игрока. Я не думаю, что это было правильное решение».

Отметим, что в настоящее время Черногория и Азербайджан занимают первое и второе места в группе соответственно, имея в активе по пять очков. У литовской команды очков нет.

İdman.biz