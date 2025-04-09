9 Апреля 2025
RU

Игрок сборной Азербайджана по футболу: "Решение о назначении пенальти было неправильным"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Апреля 2025 13:31
18
Игрок сборной Азербайджана по футболу: "Решение о назначении пенальти было неправильным"

«Я не думаю, что решение назначить пенальти в наши ворота было правильным».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявила защитник сборной Азербайджана по футболу Нигяр Мирзалиева.

22-летняя футболистка прокомментировала матч группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором сборная Азербайджана сыграла вничью (1:1) на выезде с Черногорией:

«Мы очень разочарованы тем, что упустили победу в последний момент. Мы не хотели, чтобы счет был таким. Нашей целью была победа. Мы вели 1:0, но в последний момент судья назначил пенальти и счет сравнялся. Мы хотим победить с большой разницей в матче против Литвы в Баку и стать первыми в группе».

Она прокомментировала пенальти, назначенный в конце матча с Черногорией:

«Я не пересматривала этот эпизод. Но все придерживаются мнения, что мяч сначала попал в руку соперника, а потом в руку нашего игрока. Я не думаю, что это было правильное решение».

Отметим, что в настоящее время Черногория и Азербайджан занимают первое и второе места в группе соответственно, имея в активе по пять очков. У литовской команды очков нет.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" может расстаться с футболистом
13:59
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" может расстаться с футболистом

Если "черно-белые" согласятся на этот трансфер, они получат крупную компенсацию
Сиясет Аскеров: "Постараемся крупно обыграть Литву"
12:02
Азербайджанский футбол

Сиясет Аскеров: "Постараемся крупно обыграть Литву"

Наставник прокомментировал игру с Черногорией
Игрок сборной Азербайджана по футболу: "Мы будем первыми в группе"
11:43
Азербайджанский футбол

Игрок сборной Азербайджана по футболу: "Мы будем первыми в группе"

Капитан нашей команды поделилась своими мыслями о матче (1:1) с Черногорией, который состоялся в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА
Куда попадет сборная Азербайджана: в лигу B или в плей-офф?
10:00
Азербайджанский футбол

Куда попадет сборная Азербайджана: в лигу B или в плей-офф?

Судьба команды Сиясета Аскерова определится в последнем туре
Сборная Азербайджана сыграла вничью - ВИДЕО
8 Апреля 22:01
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана сыграла вничью - ВИДЕО

Команда сыграла в матче Лиги Наций

"Шахдаг Гусар" и "Шафа" в Первой лиге
8 Апреля 17:58
Азербайджанский футбол

"Шахдаг Гусар" и "Шафа" в Первой лиге

Официально это стало известно после первого игрового дня XX тура Второй лиги

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата