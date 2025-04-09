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Сиясет Аскеров: "Постараемся крупно обыграть Литву"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Апреля 2025 12:02
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Сиясет Аскеров: "Постараемся крупно обыграть Литву"

«Было ясно, что матч будет трудным. Сборная Черногории сыграла за последний период один раз, и это был матч против нас на их домашнем поле».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров.

Он поделился с пресс-службой АФФА своими мыслями после выездной игры с Черногорией (1:1) в рамках группового этапа Лиги наций:

«Нам пришлось провести два подряд выездных матча за короткий промежуток времени. Усталость неизбежно дала о себе знать. Мы много работали, чтобы полностью восстановить команду к игре. Черногория является нашим главным соперником в группе. Честно говоря, в первом тайме были некоторые ошибки игроков. В частности, у нас были проблемы в линии атаки, мы не могли удержать мяч впереди. Благодаря надежной игре вратаря и защитников мы ушли на перерыв с ничейным счетом. Во втором тайме лучше сыграли в атаке, вышли вперед. Забили гол и имели другие моменты. К сожалению, неспособность забить второй гол привела к тому, что соперник в последние минуты пошел в атаку. В результате мы пропустили гол с пенальти на 90+2-й минуте. В эпизоде ​​с пенальти мяч сначала попал в руку сопернику, а затем нашему игроку».

Главный тренер также прокомментировал матч, который наша сборная проведет против Литвы 30 мая в рамках группы IV лиги C:

«Мы разочарованы тем, что упустили победу в матче с Черногорией. Несмотря на это, мы продолжаем бороться за первое место. В последнем матче будем принимать Литву на домашней арене. Этот матч очень важен для нас. Помимо победы, мы должны также максимально улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Поэтому постараемся одержать крупную победу над Литвой».

Отметим, что в настоящее время сборные Черногории и Азербайджана делят 1-2 место в группе, имея в активе по пять очков. У литовской команды очков нет.

İdman.biz

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