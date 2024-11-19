За пределами футбола: жизнь легендарного бакинца Анатолия Банишевского - ФОТО

İdman.biz представляет материал со ссылкой на azerhistory.com.

Анатолий Банишевский (1946-1997) был простым бакинским парнем, гонявшим мяч на дворовых песчаных и асфальтовых площадках… который вырос в мастера, став кумиром тысяч любителей футбола на просторах Советского Союза.

Первым среди советских футболистов он покорил неприступные тогда ворота сборной Бразилии. В 1966 г., в свои 20 лет, он совершил «бронзовый дубль» в составе сборной своей страны в финале чемпионата мира в Англии и своего родного клуба «Нефтчи». Этой команде и городу Баку - где он родился и вырос - Банишевский не изменил до конца своих дней, несмотря на различные заманчивые посулы от знаменитых клубов.

Завершив карьеру, прославленный «таранный форвард» стал тренером. В конце 1980-х годов здоровье Банишевского стало давать сбои. В 1996 году ему исполнилось 50 лет, в связи с чем он был награжден орденом «Шохрет» («Слава»). Уже тогда он выглядел гораздо старше своих лет. Диабет не давал спокойно жить. 8 декабря 1997 года Банишевскому стало очень плохо и 9 декабря он скончался.

10 декабря 1997 года азербайджанские газеты вышли в траурном оформлении. Некролог был подписан президентом, премьер-министром, председателем парламента… Так бывает, когда из жизни уходит человек не рядовой. Таким был Анатолий Банишевский.

В данном материале - редкие архивные фотографии из жизни А.Банишевского вне футбола - с родными и близкими, на отдыхе за границей и т.д.:

Семья Банишевских (слева направо) - сестра Зоя, отец Андрей, сестра Лидия, брат Борис, пятимесячный Анатолий на руках матери Ольги

4-летний Анатолий (второй справа)

Банишевский в 1964 г.

Молодой Банишевский

А.Банишевский за чтением газеты

Банишевский с друзьями Мамедом Джахангировым (в центре) и Кахи Асатиани из тбилисского «Динамо» и сборной СССР

Свадьба А.Банишевского (с супругой Инной)

Свадьба А.Банишевского (с супругой Инной). Рядом с Банишевским главный тренер «Нефчи» Ахмед Алескеров

Свадьба А.Банишевского. Рядом с Банишевским вратарь «Нефчи» В.Косенков

Банишевские с дочкой Миленой

Банишевский в кругу семьи (супруга Инна, дочки Милена и Марина

А.Банишевский на «Голубом огоньке» Азербайджанского телевидения по поводу завоевания клубом «Нефчи» бронзы на чемпионате СССР. 1966 г.

Первое удостоверение мастера спорта СССР

Удостоверение участника финала чемпионата мира в Англии. 1966 г.

Банишевский на приеме в честь окончания финала чемпионата мира в Англии (со знаменитым либеро сборной Германии Францем Беккенбауэром)

Банишевский за рубежом

Банишевский на базе команды между тренировками

Банишевский на совещании

Удостоверение мастера спорта СССР

Банишевский на коммунистическом субботнике (Баку)

Банишевский в Буркина-Фасо. 1980-е гг.

Дом у станции метро "Гянджлик" в Баку, где жил А.Банишевский с семьей. После смерти футболиста на здании установили барельеф

Барельеф на здании, где жил А.Банишевский

Фото: из архивов А.Абдуллаева, Ф.Раджабли, семейного архива семьи Банишевских и книги Р.Гусейнова

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