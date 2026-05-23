Президент Федерации мини-футбола встретился с членами сборной Азербайджана - ФОТО

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов встретился с членами сборной Азербайджана, готовящейся к участию в чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой национальной команды к предстоящему турниру.

Главный тренер сборной Эльшад Гулиев представил отчет о подготовительном этапе. По его словам, учебно-тренировочные сборы завершились успешно, а футболисты подходят к чемпионату Европы с высокой мотивацией.

В свою очередь Орхан Мамедов выразил уверенность в национальной команде и пожелал спортсменам успешного выступления на турнире. Он подчеркнул, что сборная достойно представит Азербайджан на европейском первенстве.

Отметим, что чемпионат Европы по мини-футболу пройдёт с 27 мая по 4 июня в Братиславе.