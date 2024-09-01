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"Карабах" сыграет с "Зире"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Сентября 2024 09:42
63
"Карабах" сыграет с "Зире"

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Idman.biz, матч состоится в последний день тура.

Единственный матч дня пройдет в Зире. Одноименный клуб города бросит вызов «Карабаху».

Стоит отметить, что матчи следующего тура пройдут 13-15 сентября после перерыва, связанного с матчами национальных сборных.

Азербайджанская Премьер-лига
V раунд
1 сентября (воскресенье)
20:45. «Зире» - «Карабах»
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Стадион спорткомплекса Зира

1

Туран Товуз

5

4

1

0

6-0

13

2

Сабах

5

3

1

1

10-7

10

3

Араз-Нахчыван

4

2

1

1

4-5

7

4

Карабах

3

2

0

1

7-2

6

5

Зире

3

2

0

1

6-2

6

6

Сумгаит

5

2

0

3

5-6

6

7

Шамахы

3

1

1

1

3-3

4

8

Сабаил

5

1

1

3

7-8

4

9

Нефтчи

4

0

3

1

2-4

3

10

Кяпаз

5

0

0

5

2-15

0

Бомбардиры: Давит Волков ("Зире"), Джой-Лэнс Микелс ("Сабах") - по 3 гола.

İdman.biz

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