"Карабах" сыграет с "Зире"

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Idman.biz, матч состоится в последний день тура.
Единственный матч дня пройдет в Зире. Одноименный клуб города бросит вызов «Карабаху».
Стоит отметить, что матчи следующего тура пройдут 13-15 сентября после перерыва, связанного с матчами национальных сборных.
Азербайджанская Премьер-лига
V раунд
1 сентября (воскресенье)
20:45. «Зире» - «Карабах»
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Стадион спорткомплекса Зира
|
1
|
Туран Товуз
|
5
|
4
|
1
|
0
|
6-0
|
13
|
2
|
Сабах
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-7
|
10
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4-5
|
7
|
4
|
Карабах
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7-2
|
6
|
5
|
Зире
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-2
|
6
|
6
|
Сумгаит
|
5
|
2
|
0
|
3
|
5-6
|
6
|
7
|
Шамахы
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-3
|
4
|
8
|
Сабаил
|
5
|
1
|
1
|
3
|
7-8
|
4
|
9
|
Нефтчи
|
4
|
0
|
3
|
1
|
2-4
|
3
|
10
|
Кяпаз
|
5
|
0
|
0
|
5
|
2-15
|
0
Бомбардиры: Давит Волков ("Зире"), Джой-Лэнс Микелс ("Сабах") - по 3 гола.
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