24 Марта 2026 15:33
"Омония" выступила с заявлением по поводу защитника "Карабаха"

Распространенная информация о возможном переходе защитника "Карабаха" Сами Ммае в кипрскую "Омонию" не соответствует действительности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Futbolinfo.az, клуб из Никосии выступил с официальным заявлением, опровергнув слухи об интересе к 30-летнему игроку обороны. Представители "Омонии" подчеркнули, что в настоящее время конкретные переговоры с футболистом не ведутся, и уточнили, что вообще не проявляют активности на трансферном рынке в отношении каких-либо игроков.

Напомним, что Сами Ммае был отстранен от основной команды "Карабаха" из-за нарушения дисциплины и в данный момент выступает за дубль. По окончании сезона он должен вернуться в загребское "Динамо", откуда был арендован агдамским клубом.

Новости по теме

"Карабах" может расстаться с Матеушом Кохальски
10:35
Азербайджанский футбол

"Карабах" может расстаться с Матеушом Кохальски

Польский голкипер агдамцев хочет перейти в топ-лигу
Гурбан Гурбанов дал игрокам "Карабаха" четыре дня отдыха
00:49
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов дал игрокам "Карабаха" четыре дня отдыха

Тренер решил разгрузить команду во время паузы

Футболисты "Сабаха" устроили погром после поражения от "Карабаха"
23 Марта 23:32
Азербайджанский футбол

Футболисты "Сабаха" устроили погром после поражения от "Карабаха"

Игроков увели в отделение после инцидента

Экс-форвард "Карабаха" назвал самых ярких партнеров по команде
23 Марта 16:14
Азербайджанский футбол

Экс-форвард "Карабаха" назвал самых ярких партнеров по команде

Самир Мусаев поделился воспоминаниями об игроках агдамского клуба
АФФА завершила оценку футбольных академий клубов Премьер-лиги
23 Марта 14:14
Азербайджанский футбол

АФФА завершила оценку футбольных академий клубов Премьер-лиги

Результаты аудита станут основой для внедрения модели развития "5 звезд" в следующем сезоне

Главный тренер "Коламбус Крю" рассчитывает на Наримана Ахундзаде
23 Марта 11:15
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Коламбус Крю" рассчитывает на Наримана Ахундзаде

Хенрик Ридстрем заявил, что приход азербайджанского хавбека усилит конкуренцию

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере