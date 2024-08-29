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Сборная Азербайджана сыграет в Стамбуле

Азербайджанский футбол
Новости
29 Августа 2024 11:55
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Сборная Азербайджана сыграет в Стамбуле

Объявлен план подготовки сборной Азербайджана по футболу U17.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Наша команда будет находиться на сборах с 3 по 7 сентября в Баку, и с 8 по 13 сентября - в Стамбуле, Турция. 9 и 12 сентября наша сборная U-17 проведет два товарищеских матча со сборной Турции соответствующей возрастной группы. На сбор были приглашены 22 игрока.

Н

Имя, фамилия

Клуб

1

Мехти Гасанов

Нефтчи

2

Рауф Эюбов

Сабах

3

Хесрет Самедов

Сабах

4

Эльшан Атакишиев

Нефтчи

5

Фарид Джаббарлы

Зире

6

Алибей Махмудов

Сабах

7

Тунар Мурадов

Сабах

8

Кямиль Мамедов

Нефтчи

9

Реван Теймуров

Карабах

10

Зейд Насирулла

Герта Зелендорф, Германия

11

Мурад Гурбанов

Зире

12

Ибрагим Халилов

Сабах

13

Эльвин Велиев

Нефтчи

14

Вусал Керимов

Нефтчи

15

Нихад Исагов

Кяпаз

16

Али Газибейов

Карабах

17

Абдулазиз Джаббарлы

Карабах

18

Ибрагим Бабаев

Серветт 1890, Швейцария

19

Нихад Искендеров

Карабах

20

Ислам Гасанов

Црвена Звезда, Сербия

21

Али Ибрагим

Карабах

22

Эльнур Абдуллаев

Нефтчи

İdman.biz

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