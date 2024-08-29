Сборная Азербайджана сыграет в Стамбуле

Объявлен план подготовки сборной Азербайджана по футболу U17.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Наша команда будет находиться на сборах с 3 по 7 сентября в Баку, и с 8 по 13 сентября - в Стамбуле, Турция. 9 и 12 сентября наша сборная U-17 проведет два товарищеских матча со сборной Турции соответствующей возрастной группы. На сбор были приглашены 22 игрока.
|
Н
|
Имя, фамилия
|
Клуб
|
1
|
Мехти Гасанов
|
Нефтчи
|
2
|
Рауф Эюбов
|
Сабах
|
3
|
Хесрет Самедов
|
Сабах
|
4
|
Эльшан Атакишиев
|
Нефтчи
|
5
|
Фарид Джаббарлы
|
Зире
|
6
|
Алибей Махмудов
|
Сабах
|
7
|
Тунар Мурадов
|
Сабах
|
8
|
Кямиль Мамедов
|
Нефтчи
|
9
|
Реван Теймуров
|
Карабах
|
10
|
Зейд Насирулла
|
Герта Зелендорф, Германия
|
11
|
Мурад Гурбанов
|
Зире
|
12
|
Ибрагим Халилов
|
Сабах
|
13
|
Эльвин Велиев
|
Нефтчи
|
14
|
Вусал Керимов
|
Нефтчи
|
15
|
Нихад Исагов
|
Кяпаз
|
16
|
Али Газибейов
|
Карабах
|
17
|
Абдулазиз Джаббарлы
|
Карабах
|
18
|
Ибрагим Бабаев
|
Серветт 1890, Швейцария
|
19
|
Нихад Искендеров
|
Карабах
|
20
|
Ислам Гасанов
|
Црвена Звезда, Сербия
|
21
|
Али Ибрагим
|
Карабах
|
22
|
Эльнур Абдуллаев
|
Нефтчи
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