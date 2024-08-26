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Сергей Якирович: "Нападение "Карабаха" намного сильнее обороны"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Августа 2024 18:02
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Сергей Якирович: "Нападение "Карабаха" намного сильнее обороны"

«Нас ждет тяжелая игра в сложных погодных условиях».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер загребского "Динамо" Сергей Якирович.

Опытный специалист высказал свое мнение накануне ответного матча плей-офф Лиги чемпионов с "Карабахом":

«Как бы ни была сложна наша работа в такую ​​погоду, мы выйдем на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. «Карабах» - очень серьезная команда. Они показали, на что способны, в первой встрече. Иногда нам везло в матче в Загребе. Нам нужно быть более осторожными в обороне. Потому что соперник начнет прессинговать с первых минут».

Выступая накануне визита в Баку, специалист коснулся и подготовки:

«К этому матчу мы готовились нормально, как и к другим играм. В качестве примера мы взяли последний матч. Мы чувствовали соперника на поле. Мы понимаем, на что они способны и на что мы можем надеяться. Нападение «Карабаха» намного сильнее линии обороны. Это наш шанс. Они пойдут на большой риск, а мы будем опасны в контратаках».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Динамо" состоится 28 августа.

İdman.biz

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