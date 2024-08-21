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Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Августа 2024 18:26
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Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"

Менеджер академии "Карабаха" Наиль Керимов и ее координатор Афтандил Гаджиев в ходе визита в Загреб в рамках игры "Динамо" - "Карабах" провели встречи с коллегами из принимающего клуба.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались структура, философия, стиль игры и принципы академий.

Делегация встретилась с директором академии "Динамо" Иво Миличем, координатором сборных U-15-U-19 Марианом Чаичем, начальником отдела физической подготовки Франо Леко и администратором базы данных Антонио Шишичем. Иво Милич, рассказавший о пути футболистов, воспитанных загребским «Динамо» в последние годы, поддержке этих игроков клубом, их развитии, затем показал представителям нашего клуба поля академии, административные здания, используемую базу данных, видеоанализ и т. д. и дал подробную информацию о программах. Франо Леко сказал, что с прошлого сезона они уделяют серьезное внимание физической подготовке и за короткое время увидели результаты.

Обсуждалось возможное участие сборной нашего клуба U-19 в международном турнире, который будет организован "Динамо".

İdman.biz

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