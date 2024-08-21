Лига чемпионов: "Карабах" проигрывает в Загребе - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

«Карабах» проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова сыграт свой первый матч в плей-офф.
Наш представитель будет гостем хорватского «Динамо» в Загребе. Матч пройдет на стадионе «Максимир».
Отметим, что ответный матч между командами состоится 28 августа.
Лига Чемпионов
Раунд плей-офф
Первая игра
20 августа
23:00. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Карабах» - 1:0
Гол: Марко Пьяца (29)
Судья: Гленн Нюберг (Швеция)
"Динамо": Иван Невистич, Бруно Петкович, Мартин Батурина, Арбер Ходжа, Сами Ммае, Ронаэль Пьер-Габриэль, Марко Пьяца, Стефан Ристовски, Петар Сушич, Йосип Мишич, Кевин Теофил-Катрин
Главный тренер: Сергей Якирович
"Карабах": Фабиан Бунтич, Матеус Силва, Жулио Ромао, Яссин Бензия, Абдулла Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Жуниньо, Эльвин Джафаргулиев, Патрик Андраде, Кевин Медина
Главный тренер: Гурбан Гурбанов
Загреб
Стадион «Максимир»
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