21 Августа 2024
RU

Лига чемпионов: "Карабах" проигрывает в Загребе - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Азербайджанский футбол
Новости
21 Августа 2024 00:11
288
Лига чемпионов: "Карабах" проигрывает в Загребе - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

«Карабах» проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова сыграт свой первый матч в плей-офф.

Наш представитель будет гостем хорватского «Динамо» в Загребе. Матч пройдет на стадионе «Максимир».

Отметим, что ответный матч между командами состоится 28 августа.

Лига Чемпионов

Раунд плей-офф

Первая игра

20 августа

23:00. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Карабах» - 1:0

Гол: Марко Пьяца (29)

Судья: Гленн Нюберг (Швеция)

"Динамо": Иван Невистич, Бруно Петкович, Мартин Батурина, Арбер Ходжа, Сами Ммае, Ронаэль Пьер-Габриэль, Марко Пьяца, Стефан Ристовски, Петар Сушич, Йосип Мишич, Кевин Теофил-Катрин

Главный тренер: Сергей Якирович

"Карабах": Фабиан Бунтич, Матеус Силва, Жулио Ромао, Яссин Бензия, Абдулла Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Жуниньо, Эльвин Джафаргулиев, Патрик Андраде, Кевин Медина

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

Загреб

Стадион «Максимир»

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Семинар для судей в Нахчыване - ФОТО
20 Августа 18:35
Футбол

Семинар для судей в Нахчыване - ФОТО

В Нахчыване при совместной организации АФФА и Федерации футбола Нахчывана проводится семинар для судей
Объявлено время игры "Зире" - "Карабах"
20 Августа 18:22
Футбол

Объявлено время игры "Зире" - "Карабах"

Объявлен график игр 5-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Загребская цель "Карабаха" - 25&70
20 Августа 17:12
Азербайджанский футбол

Загребская цель "Карабаха" - 25&70

"Карабах", который будет гостем загребского "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов, находится на пороге двух юбилеев
"Динамо" - сильный соперник"
20 Августа 16:55
Азербайджанский футбол

"Динамо" - сильный соперник"

"Чемпион Азербайджана может снова написать историю в поединке с хорватами"
Состоялась жеребьевка чемпионатов Азербайджана
20 Августа 15:35
Азербайджанский футбол

Состоялась жеребьевка чемпионатов Азербайджана

В лигах АФФА U-15 и U-16 выступят по 15 команд
Футболист сборной Конго в составе "Габалы"
20 Августа 13:02
Азербайджанский футбол

Футболист сборной Конго в составе "Габалы"

С ним заключен двухлетний контракт

Самое читаемое

Шок для "Фенербахче" на последних минутах
18 Августа 09:00
Мировой футбол

Шок для "Фенербахче" на последних минутах

Вчера в турецкой Суперлиге были сыграны три матча
Реакция Флика на возможный уход Гюндогана
18 Августа 14:09
Мировой футбол

Реакция Флика на возможный уход Гюндогана

"Я разговаривал с ним"
"Карабах" на выезде это "Манчестер Сити" дома"
19 Августа 14:31
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде это "Манчестер Сити" дома"

"Эти команды способны сыграть на выезде лучше чем дома"
На пороге Топ-40 в блице в Абу-Даби
18 Августа 09:55
Шахматы

На пороге Топ-40 в блице в Абу-Даби

В Абу-Даби в рамках международного шахматного фестиваля состоялся блиц турнир