Голевое шоу "Карабаха" в Лиге Чемпионов - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Чемпион Азербайджана «Карабах» проводит очередную игру в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб играет свой первый домашний матч в сезоне-2024/25.

Команда Гурбана Гурбанова в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов принимает «Линкольн». Если "Карабах", победивший ранее в гостях со счетом 2:0, пройдет в следующий этап, клуб как минимум получит право на участие в групповом турнире Лиги конференций.

Отметим, что победитель пары "Карабах" - "Линкольн" в III квалификационном раунде встретится с победителем пары "Лудогорец" - "Динамо (Минск)" (первый матч 2:0).

Лига чемпионов

II квалификационный раунд

Ответная игра

30 июля

20:00. «Карабах» — «Линкольн» (Гибралтар) - 5:0

Голы: Олавио Жуниньо (17, 31, 44), Бензия (66), Леандро Андраде (72)

Судья: Якоб Сундберг (Дания).

"Карабах": 97. Фабиан Бунтич, 29. Марко Вешович, 13. Бахлул Мустафазаде, 81. Кевин Медина, 27. Торал Байрамов, 6. Хулио Ромао, 7. Яссин Бензия, 8. Марко Янкович, 10. Абдулла Зубир (к ), 15. Леандро Андраде, 18. Олавио Жуниньо

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«Линкольн»: 1. Наузет Сантана, 5. Ибрагим Аю, 6. Бернардо Лопес (к), 15. Рафаэль Муньос, 24. Джон Серджант, 21. Нано, 8. Мустафа Яхая, 22. Грэм Торрилья, 11. Джулиан Валарино, 17. Педро Мартин, 20. Итан Бритто

Главный тренер: Хавьер Муньос

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Первая игра - 2:0

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