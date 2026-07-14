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Реносуке Охори не вернется в "Кяпаз"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июля 2026 15:05
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Реносуке Охори не вернется в "Кяпаз"

Японский футболист Реносуке Охори не продолжит карьеру в "Кяпазе" в сезоне-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, гянджинский клуб хотел вновь арендовать 25-летнего полузащитника, однако стороны не смогли договориться по финансовым условиям.

Контракт Охори принадлежит "Нефтчи", но бакинский клуб также не рассчитывает на игрока в новом сезоне. "Черно-белые" рассматривают возможность новой аренды футболиста или окончательного расставания с ним.

В минувшем сезоне японец выступал за "Кяпаз" на правах аренды.

İdman.Biz
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