Реносуке Охори не вернется в "Кяпаз"

Японский футболист Реносуке Охори не продолжит карьеру в "Кяпазе" в сезоне-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, гянджинский клуб хотел вновь арендовать 25-летнего полузащитника, однако стороны не смогли договориться по финансовым условиям.

Контракт Охори принадлежит "Нефтчи", но бакинский клуб также не рассчитывает на игрока в новом сезоне. "Черно-белые" рассматривают возможность новой аренды футболиста или окончательного расставания с ним.

В минувшем сезоне японец выступал за "Кяпаз" на правах аренды.