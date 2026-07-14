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Агиль Набиев: "Не вижу у "Сабаха" серьезных проблем ни в одной позиции"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июля 2026 13:56
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Агиль Набиев: "Не вижу у "Сабаха" серьезных проблем ни в одной позиции"

Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по футболу U-17 Агиль Набиев считает, что "Сабах" полностью сформировал состав и способен добиться успеха в Лиге чемпионов.

"Сабах" произвел очень хорошее впечатление. В первой встрече команда выглядела мотивированной и настойчивой. Соперник с первых минут действовал закрыто, что создавало определенные сложности, но "Сабах" усилил давление и добился заслуженной победы. Счет мог быть и крупнее. У команды уже есть устоявшийся стиль и собственный почерк. Легкой игры на выезде не жду, однако стабильность состава и хорошее взаимопонимание футболистов позволяют рассчитывать на победу", - цитирует Набиева АЗЕРТАДЖ.

Специалист также оценил дальнейшие перспективы азербайджанского клуба в еврокубках.

"У "Сабаха" пока нет большой истории и богатого опыта на европейской арене, но за последний год команда заметно прибавила. Верю, что она продолжит развиваться от матча к матчу. "Карабах" и "Зиря" также удачно начали еврокубковый сезон. Поэтому у меня есть надежда, что "Сабах" сможет выйти в основной этап", - отметил он.

Набиев считает, что сейчас в составе команды нет очевидных слабых позиций.

"Широкий состав увеличивает выбор тренера, поэтому в каждую линию можно пригласить нового футболиста для усиления конкуренции. Однако сегодня я не вижу у "Сабаха" серьезных проблем ни в одной позиции. Команда полностью сформирована. Трансферное окно еще открыто, и тренерский штаб после каждого матча будет анализировать недостатки. Реальную силу команды и возможные пробелы мы увидим на следующих этапах против более сильных соперников", - добавил специалист.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Нью-Сейнтс" и "Сабахом" состоится сегодня на стадионе "Парк Холл" в Освестри и начнется в 21:30 по бакинскому времени.

Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером. В первом матче "Сабах" победил со счетом 2:0.

İdman.Biz
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