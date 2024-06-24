Что думают в России о приходе Курбана Бердыева в "Туран Товуз"?

Приход в «Туран Товуз» Курбана Бердыева стал неординарным событием не только для азербайджанского, но и российского футбола. Знаменитый специалист, знакомый по работе с казанским «Рубином», открывает новый этап своей карьеры.

İdman.biz представляет статью издания «Бизнес онлайн», в которой рассказывается о новом вызове К.Бердыева.

«Курбан Бердыев нашел для себя новый вызов - прославленный тренер отправляется работать в азербайджанский «Туран Товуз». Тренер заключил двухлетний контракт, а в самом клубе надеются, что он сделает из команды лидера чемпионата и проведет ее через квалификацию Лиги конференций.

Курбан Бердыев завершил работу в должности советника президента махачкалинского «Динамо», которое помог вывести в РПЛ, и отправился тренировать «Туран Товуз». Специалист заключил соглашение по схеме «2+1». Ранее уволили Айхана Аббасова, с которым команда в прошлом сезоне заняла лишь шестое место в чемпионате.

Спортивный директор «Турана» Самед Насибов рассказал, что Бердыев прибыл в Азербайджан 21 июня, а переговоры с ним прошли быстро. «Мы строим большой проект и ставим перед Курбаном Бекиевичем множество целей. Во-первых, успешное выступление команды в чемпионате Азербайджана и попадание в квалификацию Лиги конференций. Особое внимание тренер будет уделять и работе с нашей академией. Бердыев поможет нам построить новый клуб и создать хороший фундамент для дальнейших успехов нашей команды», - сказал Насибов.

Боссы надеются, что он сможет вывести команду на новый уровень и побороться с лидером чемпионата «Карабахом» и «Нефтчи». Заметим, что в последний раз клуб из города Товуз появлялся на международной арене аж в 1994-м, в тот же год он выигрывал и чемпионат страны.

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Турана» в 6,93 млн евро. На кого сможет полагаться Бердыев в команде? Лучшим «Турана» в прошлом сезоне стал нигерийский нападающий Ото Джон, который наколотил 10 мячей и отдал 7 передач. Для того чтобы войти в пятерку лучших бомбардиров, ему не хватило всего одного гола, так он мог бы сравняться с полузащитником «Карабаха» Леандру Андраде.

«Переезд в Азербайджан - это вызов для Бердыева, - отметил экс-тренер „Рубина“ Ринат Билялетдинов. - Могу выразить ему только слова поддержки и пожелать успеха. Он держит форму, когда можно спокойно преподавать, консультировать. Он остается в душе полевым командиром, который готов работать. В этом плане Бердыев похож на Юрия Семина, Бориса Игнатьева, Гаджи Гаджиева. Они той закалки, когда на работе их возраст не чувствуется».

«Можно сказать, что когда такой специалист приходит работать, то это всегда плюс и для него, и для футбола в целом, - оценил новость бывший тренер сборной Камеруна и „Томи“ Валерий Непомнящий. - Такие тренеры на дороге не валяются, поэтому я рад, что Курбан будет снова работать и станет делать это качественно».

Последним местом работы Бердыева в России стало махачкалинское «Динамо». Здесь он трудился в связке со своим давним коллегой Гаджи Гаджиевым. Команда впервые в своей истории вышла в РПЛ, но завершила свой поход в премьер-лигу уже без Бердыева. До зимы специалист успешно работал с «Динамо», но потом неожиданно оттуда ушел. Причины такого решения остаются до сих пор неизвестными. Слухи связывали его со сборной Азербайджана, но он ее так и не возглавил. Гаджиев говорил, что это решение Курбана, хотя источники сообщали, что два тренера-мастодонта просто не смогли работать душа в душу.

Весной Бердыев неожиданно вернулся в клуб - говорят, что попросил глава республики Сергей Меликов. Тренер получил должность советника клуба, хотя официально она нигде не значилась. Ему доверили проводить семинары для молодых тренеров республики, посещать различные районы и помогать с тренировочным процессом во второй команде бело-голубых.

«В „Динамо“ у Бердыева была какая-то рваная работа: то пришел, то уходил, то снова вернулся. Можно сказать, что те движения, которые происходили в команде, возможно, были оправданны, ведь по итогу команда вышла в РПЛ. Это уже их дело, как распределять успех, кто вложил 20 процентов, а кто - 80», - считает Билялетдинов. «Не сомневаюсь, что он работал качественно и хорошо, не может тренер такого уровня работать плохо - это просто невозможно», - уверен Непомнящий.

Стоит заметить, что Бердыев в последнее время ни в одном клубе не задерживался дольше чем на сезон. После второго пришествия в «Рубин» последовал казахстанский «Кайрат», с которым тренер выиграл Кубок страны и взял бронзовые медали. Но, несмотря на это, фанаты критиковали его за слишком оборонительный футбол. Далее он заскочил в иранский «Трактор», Бердыева хватило всего на 11 матчей, дальше он попросил руководство команды отпустить его ради «Сочи». Однако там тренер пробыл всего лишь 106 дней. Как писал «Чемпионат», ключевая причина ухода была в результатах и стиле игры, которую ставил Бердыев: «Никому не нравится футбол, в который играет команда».

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Бердыева в РПЛ, Билялетдинов предполагает, что Бердыев не получает предложений в России из-за позиции клубов «давайте кого-то другого, помоложе». Эксперт отмечает, что всегда есть так называемые шептуны, которые говорят: «Он поставит „автобус“, мы получим тоскливый футбол, будет вырывать очки».

«А вы попробуйте сделать адекватный „автобус“, - говорит Билялетдинов. - Не развалюху, которая при первой колдобине развалится на части, а тот, который ее проедет, а пассажиры даже не почувствуют. Создать такой „автобус“ дано не каждому, и в построении обороны есть свои привлекательные моменты, но это удается далеко не всем. Сейчас тренер должен обладать опытом, прозорливостью, использовать в работе что-то революционное, новизну, а кто сказал, что Бердыев не способен на что-то революционное? Он все это может. Более опытный тренер работает на перспективу, Курбан Бекиевич может так работать. Как только какой-то руководитель клуба захочет сработать на перспективу, а не выстрелить здесь и сейчас, то Бердыева обязательно пригласят в Россию».

Солидарную позицию с Билялетдиновым высказал и Непомнящий. Он выразил желание, чтобы Бердыев вернулся трудиться на российские поля: «Я бы очень хотел, чтобы он снова работал в России, но не знаю, насколько это возможно».

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