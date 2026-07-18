Юрий Вернидуб: "Нефтчи" сделает все возможное для успешного выступления в еврокубках"

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб подвел итоги предсезонного сбора, оценил готовность команды к старту в квалификации Лиги конференций, а также рассказал о трансферной кампании, сообщает İdman.Biz.

По словам специалиста, подготовительный этап прошел успешно.

"Сборы прошли хорошо. Мы провели именно те контрольные матчи, которые были нам нужны, причем против сильных соперников. Конечно, всегда хочется побеждать, но команда работала под серьезными нагрузками. Я доволен проделанной работой. Самое главное — удалось избежать травм", — сказал Вернидуб.

Говоря об ожиданиях болельщиков, наставник отметил, что не любит раздавать громкие обещания, однако заверил, что команда сделает все возможное для успешного выступления в еврокубках.

"Обещать легко, а выполнять гораздо сложнее. Могу с уверенностью сказать, что мы приложим максимум усилий, чтобы выйти хотя бы в основной этап Лиги конференций. Понимаем, что сделать это будет непросто. Но сначала необходимо пройти нашего первого соперника — "Динамо-Минск", — подчеркнул он.

Вернидуб также поделился мнением о белорусском клубе.

"Динамо-Минск" сейчас лидирует в чемпионате Беларуси. Команда находится в хорошем игровом тонусе, поэтому легких матчей точно не будет. Мы готовы к этому", — заявил главный тренер.

Комментируя трансферную кампанию, специалист сообщил, что работа по усилению состава продолжается.

"У нас уже есть четыре новичка, но мы продолжаем искать усиление. Хорошо понимаем, какие позиции нуждаются в укреплении, и не хотим ошибиться с выбором. Уверен, команда станет сильнее. Для этого у нас уже есть хороший фундамент", — отметил Вернидуб.

По его словам, в первую очередь клуб рассчитывает усилить линию атаки.

"Мы ищем правого вингера, а также хотели бы подписать центрального полузащитника, который играет на позиции "восьмерки", — сказал наставник.

Отвечая на вопрос о работе на внутреннем трансферном рынке, Вернидуб сообщил, что клуб делает ставку и на собственных воспитанников.

"Мы привлекли двух футболистов из академии и будем с ними работать. Кроме того, усилили состав Руфатом Аббасовым", — заключил он.