Дженк Сумер: "Главная задача "Нефтчи" в юбилейный, 90-й год существования клуба — выиграть чемпионат"

Главный исполнительный директор "Нефтчи" Дженк Сумер рассказал о подготовке команды к новому сезону, трансферной кампании, задачах Юрия Вернидуба и целях клуба, сообщает İdman.Biz.

"Хочу пожелать, чтобы новый сезон получился успешным и справедливым, а все азербайджанские клубы достойно представили страну в Европе", — сказал Сумер.

По его словам, предсезонный сбор в Словении прошел успешно, несмотря на жару.

"У нас появились новые футболисты, команда постепенно становится единым коллективом. Главный тренер остался доволен проведенным сбором", — отметил он.

Говоря о будущем Варгаса, функционер подтвердил, что клуб хочет сохранить игрока.

"Переговоры продолжаются, и мы надеемся успешно их завершить. Однако пока контракт не подписан, говорить о чем-либо преждевременно", — подчеркнул Сумер.

Исполнительный директор заявил, что главная задача "Нефтчи" в юбилейный, 90-й год существования клуба — выиграть чемпионат.

"Мы хотим бороться за титул и сделать так, чтобы болельщики "Нефтчи" гордились командой. Есть у нас цели и в еврокубках, а матчи с "Динамо-Минском" будут очень важными", — сказал он.

Сумер также отметил, что клуб строит долгосрочный проект.

"Мы подписываем игроков с расчетом на два-три сезона и стараемся направлять средства не только на трансферы, но и на развитие академии", — заявил он.

По его словам, Юрий Вернидуб полностью поддерживает выбранный курс.

"Мы продлили контракт с Вернидубом, потому что у нас есть долгосрочная стратегия", — отметил исполнительный директор.

Говоря о Лиге конференций, Сумер признался, что команда мечтает выйти в основной этап турнира.

"Это будет непросто, потому что легких соперников нет, но мы хотим вновь написать эту историю", — заключил он.