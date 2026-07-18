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Рашфорд вернется в "Манчестер Юнайтед" и начнет работу с Карриком

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июля 2026 19:30
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Рашфорд вернется в "Манчестер Юнайтед" и начнет работу с Карриком

Нападающий сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд вернется в расположение "Манчестер Юнайтед" после чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, главный тренер команды Майкл Каррик хочет лично оценить состояние 28-летнего футболиста и рассчитывает поработать с ним во время предсезонной подготовки.

Рашфорд не планирует продолжать карьеру в чемпионате Турции, несмотря на появившиеся слухи. При этом его уход из "Манчестер Юнайтед" окончательно не исключен.

Английский клуб готов рассмотреть предложение от одного из ведущих европейских клубов. Если подходящего варианта не появится, нападающий начнет новый сезон в составе манкунианцев.

Минувший сезон Рашфорд провел на правах аренды в "Барселоне". Каталонский клуб не воспользовался опцией его выкупа, после чего футболист должен вернуться в Манчестер.

Контракт Рашфорда с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2028 года.

İdman.Biz
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