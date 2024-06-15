«У Фернанду Сантуша большой опыт, он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер «Араз-Нахчыван» Азер Багиров.

Молодой специалист прокомментировал назначение Фернанду Сантуша главным тренером сборной Азербайджана. По его словам, вопрос в том, добьется ли португальский тренер успеха в нашей сборной:

«Он сказал, что проделает большую работу до 2028 года. К сожалению, уже много лет в нашу страну приглашают только иностранцев. Один за другим они не выполняют своих обещаний. Время покажет, сможем ли мы выйти в групповой этап в 2028 году».

Багиров заявил, что выбор должен был остановиться на более молодом специалисте:

«Было бы хорошо назначить перспективного тренера. Опыт Германии показывает, что в этой стране дают шанс молодым, перспективным тренерам»

Отметим, что контракт с Сантушем заключен на срок «3+1».

Эмин Ага

İdman.biz