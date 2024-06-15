«У Фернанду Сантуша большой опыт, он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии».
Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер «Араз-Нахчыван» Азер Багиров.
Молодой специалист прокомментировал назначение Фернанду Сантуша главным тренером сборной Азербайджана. По его словам, вопрос в том, добьется ли португальский тренер успеха в нашей сборной:
«Он сказал, что проделает большую работу до 2028 года. К сожалению, уже много лет в нашу страну приглашают только иностранцев. Один за другим они не выполняют своих обещаний. Время покажет, сможем ли мы выйти в групповой этап в 2028 году».
Багиров заявил, что выбор должен был остановиться на более молодом специалисте:
«Было бы хорошо назначить перспективного тренера. Опыт Германии показывает, что в этой стране дают шанс молодым, перспективным тренерам»
Отметим, что контракт с Сантушем заключен на срок «3+1».
Эмин Ага
İdman.biz