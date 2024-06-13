"Сантуш сам знает, что этого сделать нельзя"

«Фернанду Сантуш - опытный тренер».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он прокомментировал назначение опытного португальского специалиста Фернанду Сантуша главным тренером сборной. Султанов заявил, что он за назначение в сборную более молодого специалиста:

«Сантуш - не рядовой тренер. Но для нашей страны больше подошел бы молодой специалист. Потому что они отличаются своей динамичностью. Работы много. Развитие футбола надо было доверить более динамичному, более молодому человеку. Необходимо время».

Султанов заявил, что не верит в то, что Фернанду сможет справиться с задачей успешного выступления на отборочном этапе ЕВРО-2028:

«В футболе может случиться все, что угодно. На данный момент наша сборная не имеет потенциала выйти из группы. Она должна усилиться. До ЕВРО-2028 осталось 4 года. Но это займет больше времени. Да, с нынешними игроками играть можно, но выйти из группы не реально. Я не хочу говорить много и негативно. Но, кажется, Сантуш и сам знает, что сделать это невозможно. Он хорошо знает нашу сборную. Когда он обыгрывал нас 4:0, 5:0, то хорошо знал наш потенциал. Это не Португалия. Каждый из пришедших сперва обещает, что выйдет из группы в финальную часть, и говорит, что будет хорошо играть. Время показывает, что когда им это не удается, они оправдываются тем, что качества игроков недостаточно. Вот почему нам нужно время. Но, по моему мнению, это не получится».

Отметим, что с Сантушем заключен контракт сроком на 3+1 год.

Эмин Ага

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