Достигшие отметки "14" в нашей сборной - АНАЛИТИКА

В азербайджанском футболе число 14 имеет мистическое свойство. Рашад Садыхов, сыгравший больше всего игр в нашей сборной, носил футболку под номером 14, а игрок, забивший больше всего голов, Гурбан Гурбанов, отличился 14 раз.

Как сообщает İdman.biz, в состав клуба «14» вошел и Эмин Махмудов, разделивший звание лучшего бомбардира сборной с Гурбаном Гурбановым.

Полузащитник «Нефтчи» имеет возможность оставить этот номер позади. Эмину нужен всего один гол, чтобы оставить отметку «14» позади.

Азербайджанский футбол ждет новый рекорд. İdman.biz рассказывает, как Гурбанов и Махмудов, забившие по 14 голов, стали лучшими бомбардирами.

Спустя 20 лет и 5 дней

Гурбанов забил 14-й гол 6 июня 2004 года в матче против сборной Латвии в Риге. Этот рекорд оставался недостижимым в течение 20 лет. Лишь спустя 20 лет и 5 дней Эмин повторил этот показатель. Он разочаровал соперника в матче, проходившем в Венгрии против Казахстана. Обе товарищеские встречи прошли продуктивно. Если в Латвии счет был 2:2, то в Сомбатхее наша команда выиграла - 3:2. Оба бомбардира забили 14-е голы с пенальти.

Разница в 0,08 процента

Гурбанов провел в составе сборной 68 игр. Его средняя результативность равна 0,21. Махмудов находится на пороге своего юбилея в составе команды, за которую выступал 49 раз. Его средняя продуктивность составляет 0,29. Как видите, наших бомбардиров разделяет разница всего в 0,08 процента.

Преимущество в четыре гола

Рамиль Шейдаев идет на третьем месте в списке бомбардиров. Нападающий «Коджаэлиспора» также продолжает карьеру. Он отстает от главного тренера "Карабаха" и капитана "Нефтчи" на 4 гола. Шейдаев, на счету которого 10 голов, входит в тройку игроков, чье количество забитых мячей в истории сборной выражается двузначным числом.

Секрет «32»

«32» - это не только количество зубов, но и количество, с которым бомбардиры нашей сборной, с виду «беззубые», дошли до текущего показателя. Интересно, что и Гурбанов, и Махмудов забили свои 14-е голы в 32-летнем возрасте. На самом деле, здесь есть много интересных нюансов. Они оба родились в апреле, и в июне оба забили 14-е голы. Все это произошло с разницей в 20 лет и несколько дней. Гурбанов достиг этого рекорда через 54 дня после своего 32-летия, а Махмудов - спустя 45 дней. Эмин добился этого всего на 9 дней раньше, чем ветеран, который старше его на 20 лет.

Кто первым дошёл до «14»?

Свой 14-й гол Гурбанов забил спустя 12 лет после дебюта в сборной. Махмудов добился этого спустя 6 лет. Но давайте учтем, что в последние годы матчей было проведено больше. Гурбанов забил столько в своем 57-м матче, а Махмудов - в 49-й игре. Главный тренер "Карабаха" забивал голы в 7 разных годах. Это число равно 5 у капитана «Нефтчи».

По 2 дубля и 12 голов

Есть и другие моменты, объединяющие авторов 14 голов. И Гурбанов, и Махмудов оформили в команде по два дубля. Это означает, что они оба забили в 12 разных матчах. Они являются рекордсменами сборной по количеству забитых голов.

Один в «Нефтчи», другой - в 6 клубах

Все свои голы за сборную капитан забил, играя за «Нефтчи». Гурбанов, проведший самый яркий период своей футбольной карьеры в составе «черно-белых», отличился в сборной, играя за 6 различных клубов. Находясь в «Нефтчи» он забил больше - 4 гола. Наш нападающий 3 раза радовал своих отечественных болельщиков, выступая за «Волгарь», 2 раза - за «Дашгын», «Кюр-Нур», «Балтику» и 1 раз за ставропольское «Динамо».

Официальные или товарищеские

Гурбанов 5 раз отличился в отборочных этапах. Бывший форвард, забивший 9 голов в товарищеских матчах и международных турнирах, не забил в отборочных матчах к чемпионатам мира.

Половину мячей Махмудов забил в ворота соперника в отборочных матчах и половину - в товарищеских. Полузащитник, забивший 4 гола на пути к чемпионату мира и 3 раза в континентальной квалификации, так и не нашел пути к воротам соперников в Лиге наций.

Капитанская «девятка»

Оба бомбардира были капитанами национальной сборной. Гурбанов забил 3 гола в матчах, на которые выходил в качестве капитана. Махмудов забил 6 голов в качестве капитана. Оба игрока также были точны при реализации пенальти. Наш нападающий отличился 2 раза, полузащитник - 4 раза с 11-метровой отметки. Наши бомбардиры почти всегда начинали в основном составе в матчах, где забивали голы. Исключение составляет лишь мяч, забитый Гурбановым во время поездки в Беларусь. В той встрече форвард получил шанс во втором тайме.

Голы Гурбана Гурбанова в сборной

8 июня 1993 года. Тегеран. Международный матч. Азербайджан – Казахстан (U-21) – 3:3 (2 гола)

27 февраля 1996 года. Ларнака. Товарищеский матч (ТМ). Азербайджан – Фарерские острова – 3:0

27 мая 1996 года. Молодечно. ТМ. Беларусь – Азербайджан – 2:2

22 марта 1997 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Туркменистан – 3:0

14 октября 1998 года. Вадуц. Отборочный этап чемпионата Европы (ЧЕ). Лихтенштейн - Азербайджан - 2:1

6 марта 1999 года. Ларнака. ТМ. Азербайджан – Эстония – 2:2

5 июня 1999 года. Баку. ЧЕ. Азербайджан – Лихтенштейн – 4:0

12 февраля 2003 года. Подгорица. ЧЕ. Сербия и Черногория – Азербайджан – 2:2 (2 гола)

11 июня 2003 года. Баку. ЧЕ. Азербайджан – Сербия и Черногория – 2:1

31 марта 2004 года. Кишинев. ТМ. Молдова – Азербайджан – 2:1

28 мая 2004 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Узбекистан – 3:1

6 июня 2004 года. Рига. ТМ. Латвия – Азербайджан – 2:2

Голы Эмина Махмудова в сборной

9 июня 2018 года. Рига. ТМ. Латвия – Азербайджан – 1:3

30 марта 2021 года. Баку. Отборочный этап чемпионата мира (ЧМ). Азербайджан – Сербия – 1:2

27 мая 2021. Аланья. ТМ. Турция – Азербайджан – 2:1

1 сентября 2021. Люксембург. ЧМ. Люксембург – Азербайджан – 2:1

4 сентября 2021. Дублин. ЧМ. Ирландия – Азербайджан – 1:1

12 октября 2021. Белград. ЧМ. Сербия – Азербайджан – 3:1

14 ноября 2021 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Катар – 2:2 (2 гола)

16 ноября 2022. Кишинев. ТМ. Молдова – Азербайджан – 1:2

24 марта 2023. Линц. ЧЕ. Австрия – Азербайджан – 4:1

12 сентября 2023 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Иордания – 2:1

16 ноября 2023 года. Баку. ЧЕ. Азербайджан – Швеция – 3:0 (2 гола)

11 июня 2024 г. Сомбатхей. ТМ. Азербайджан – Казахстан – 3:2

Вугар Хейруллаев

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