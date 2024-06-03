Капитан сборной: "Хоть я и не видела этого своими глазами, многие так говорили"

«Такие ситуации случаются в футболе. Возможно, мы могли бы заработать одно очко, если бы не пенальти».

Об этом İdman.biz заявила футболистка сборной Азербайджана Севиндж Джафарзаде.

Капитан команды прокомментировала матч, в котором они проиграли Турции со счетом 0:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы. Она заявила, что они не заслужили поражения:

«Мы не пали духом после того, как соперник открыл счет. Мы упорно боролись. Считаю, что решения французского арбитра игры иногда были очень резкими и неправильными. Еще в матче был пенальти, который нам не дали. Хоть я и не видела этого своими глазами, многие говорили, что это так. Несмотря на то, что мой товарищ по команде протестовал против этого эпизода, судья проигнорировал это. Думаю, у нас было не так много шансов забить, потому что мы плохо играли в линии нападения. Но мы боролись и заслужили хотя бы 1 очко. Не думаю, что соперник создал какую-либо серьезную угрозу, кроме пенальти. Как капитан, я горжусь своей командой».

Джафарзаде заявила, что в ответном матче с Турцией они будут более уверенными:

«Сейчас для нас самое главное - не повторить ошибок первой игры, хорошо проанализировать матч и подготовиться к матчу в Баку. Мы сделаем все, чтобы победить здесь. 3 очка, которые мы заработаем, смогут улучшить наше место в группе. Я очень доверяю своей команде. Мы постараемся снова сыграть решительно».

Отметим, что ответный матч состоится 4 июня.

Эмин Ага

İdman.biz