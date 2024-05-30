Решение АФФА о плей-офф

Первая игра плей-офф за участие во II лиге чемпионата Азербайджана запомнилась неприятным инцидентом.

Как сообщает İdman.biz, АФФА приняла решение по инциденту, который произошел в матче «Шафа» - «Хайперс».

Дисциплинарный комитет организации оштрафовал «Шафу» на 150 манат за использование болельщиками пиротехники.

Аналогичный инцидент произошел перед матчем «Туран Товуз-2» - «Кяпаз-2» XXXVI тура Лиги дублеров. «Туран Товуз-2» также был оштрафован на 150 манат из-за использования его болельщиками пиротехники.

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