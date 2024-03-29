Чемпионство "Карабаха": Сегодня, завтра или…

Сегодня может определиться чемпион сезона 2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, обладателей золотых медалей может определить матч «Кяпаз» - «Карабах».

Будет достаточно, если гости не проиграют в матче XXVIII тура, который пройдет в первый день IV круга. На данный момент у команды Гурбана Гурбанова 66 очков и она окажется вне досягаемости для других команд, если наберет три или один балл в игре с «Кяпазом».

«Карабах», завоевавший до этого титул чемпиона 10 раз, взял золотые медали в 1993, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 и 2022/2023 годах. Клуб, который находится в шаге от того, чтобы стать сильнейшим в 3-й раз подряд и в 11-й раз в целом, за последние 11 лет одерживал эту победу 10 раз. То есть, Гурбанов выиграет свой 10-й чемпионат в качестве главного тренера.

«Кяпазу» необходимо выиграть домашний матч в Баку, чтобы отсрочить этот успех, который можно оформить за 8 туров до конца. Даже если «Карабах» проиграет сегодня, завтра он может выиграть чемпионат.

Для этого «Нефтчи» сегодня должен потерять очки в Габале, а завтрашнее бакинское дерби между «Сабахом» и «Зирой» должно завершиться вничью. Исход этих двух матчей приведёт агдамский клуб к чемпионству даже с поражением в сегодняшнем матче.

Но если "Карабах" проиграет, а одна из трех команд, имеющих теоретический шанс их обойти - "Нефтчи", "Зира" и "Сабах" - выиграет, то официальное оформление чемпионата будет отложено до следующего тура.

На самом деле победа «Кяпаза» над «Карабахом» считается чудом. После 4 апреля 2002 года гянджинский клуб не смог победить своего соперника. Маловероятно, что гянджинцы, не сумевшие сделать этого на протяжении 31 игры, остановят сильного соперника, добившегося исторических успехов в Европе. Для команды, которая проиграла со счетом 1:7 около 5 месяцев назад, практически невозможно отложить чемпионство, взяв реванш.

Отметим, что матч между «Кяпазом» и «Карабахом» начнется в 19:00.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz