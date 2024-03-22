Айбаба встретился с "Карабахом", цена Жуниньо объявлена ​

Спортивный директор "Бешикташа" Самет Айбаба встретился с руководством "Карабаха" по поводу трансфера Олавио Жуниньо.

Как передает İdman.biz, об этом соощает турецкое издание "Fotospor".

Сообщается, что сумма, запрашиваемая чемпионом Азербайджана за бразильского форварда, уже определена. За реализацию трансфера представитель Стамбула должен заплатить 8 миллионов евро.

Турецкая пресса подчеркнула, что эта сумма слишком велика для "Бешикташа" и переговоры продолжаются.

Отметим, что в этом сезоне Жуниньо запомнился 23 голами и 7 результативными передачами в 43 матчах, в которых он выступал в составе "Карабаха".

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