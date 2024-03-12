Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО

«Мы неплохо готовились к игре».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам в международном аэропорту Гейдар Алиев главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, отправляясь в Германию на ответный матч против "Байера" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Опытный специалист подчеркнул, что они максимально используют свои шансы:

"Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку, и потратить больше сил. Мы очень хотим получить хороший результат. Будем бороться до конца".

По словам Гурбана Гурбанова, который также рассказал о травмированных и дисквалифицированных игроках "Карабаха", Кевин Медина может появиться в зависимости от хода игры:

"Конечно, если возникнет необходимость, мы пойдем на этот шаг. Но он все еще не в своей форме. Ему будет сложно в такого рода быстром матче. Возвращение других является дополнительным преимуществом. Мы можем сделать некоторые ротации в любое время. Ситуация у Жуниньо в целом неплохая. Вчера и сегодня он делал индивидуальные упражнения. Опять же, подождем завтрашнего игрового дня. Мы проконсультируемся с врачами и примем решение».

Отметим, что матч между «Байером» и «Карабахом» начнется в 00:00 по бакинскому времени на «БайАрене» в Леверкузене. Первый матч завершился со счетом 2:2.