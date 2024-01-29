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Тофик Бахрамов - 99

Азербайджанский футбол
Новости
29 Января 2024 13:01
Тофик Бахрамов - 99

Сегодня 99 лет со дня рождения легендарного футбольного арбитра Тофика Бахрамова.

Как сообщает İdman.biz, всемирно известный арбитр родился 29 января 1925 года.

Бахрамов, получивший общесоюзное звание арбитра с 1958 года и международное звание с 1965 года, стал легендарным после своего знаменитого судейского решения в финальной игре ЧМ-1966 между Англией и Германией. Он руководил в матчах чемпионата мира 1970 года и в полуфинальных встречах Лиги чемпионов в сезоне 1967/68. В 1972 году наш соотечественник получил назначения на финал Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Его именем назван Республиканский стадион, являющийся спортивным сооружением номер один в истории нашей страны. Бахрамов - единственный арбитр в мире, именем которого назван стадион. О Бахрамове снят документальный фильм. Наш соотечественник вошел в историю футбола как единственный арбитр, получивший «Золотой свисток».

Он умер 26 марта 1993 года. В 2021 году АФФА учредила «Премию Тофика Бахрамова» для судей.

İdman.biz

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