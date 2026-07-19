"Шахдаг Гусар" подписал двух новичков

Представитель Первой лиги Азербайджана "Шахдаг Гусар" продолжает комплектование состава к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz, клуб подписал контракты с полузащитником Хаялом Томаровым и голкипером Эмилем Габибовым.

С 27-летним Томаровым заключено соглашение по схеме "1+1", а 21-летний Габибов подписал контракт сроком на один год.

Последним клубом Томарова была "Шафа", тогда как Габибов ранее выступал за "Джабраил".

Напомним, в сезоне-2025/2026 "Шахдаг Гусар" занял пятое место в Первой лиге Азербайджана, набрав 43 очка.